الدفاع التركية: الهجمات الإسرائيلية على لبنان تهدد استقرار المنطقة وسلامها

أكدت وزارة الدفاع التركية أنه ستواصل تقديم كل الدعم الممكن لضمان تحول وقف إطلاق النار "المؤقت" الحالي في إيران إلى وقف "دائم" قبل أن يصبح أكثر تعقيدا وصعوبة في إدارته بما يفضي في نهاية المطاف إلى "سلام دائم".



وعلى المستوى اللبناني ، فقد شددت وزارة الدفاع التركية في بيان لها على الهجمات الإسرائيلية بلبنان لا تلحق الضرر بوحدة أراضي لبنان فحسب بل تهدد أيضا استقرار المنطقة وسلامها وتعرقل عملية التفاوض الجارية.

وقالت الوزارة التركية في بيانها : تستمر الهجمات الإسرائيلية التي تعد جزءا من توسعها الإقليمي.





وأتمت وزارة الدفاع التركية بيانها قائلة : مع ترحيبنا ببدء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن نؤكد أن الهجمات الإسرائيلية التي تتنافى مع روح التفاوض تشكل العقبة الأكبر أمام تحقيق نتيجة إيجابية بهذه المفاوضات.