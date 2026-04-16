حزام ناري وغارات إسرائيلية عنيفة على النبطية في لبنان

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن التطورات الميدانية في جنوب لبنان تشهد تصعيدًا ملحوظًا، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة النبطية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الطيران الإسرائيلي نفّذ ما يشبه "حزامًا ناريًا" على المدينة، من خلال أكثر من 5 غارات متزامنة، استخدمت فيها صواريخ متعددة، مستهدفةً منطقة سبق أن تعرضت لقصف واسع، رغم وقوعها شمال نهر الليطاني.

كما طالت الغارات بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، حيث نُفذت 5 غارات على الأقل حتى الآن، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات على عدد من بلدات قضاء صور.

وأشار سنجاب إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف جسر القاسمية البحري، الذي كان يعمل جزئيًا بعد تعرضه لغارة سابقة قبل أيام، ما أدى حينها إلى تعطيل الحركة في أحد الاتجاهين، قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحه بريًا، إلا أن الغارة الأخيرة أدت إلى تدمير الجسر بشكل كامل، ما تسبب في قطع الطريق بين قضاء صور وعدد من بلداته، وكذلك مع مناطق في قضاء صيدا.

ولفت إلى أن الجسر كان يُعد شريانًا حيويًا، إذ يستخدمه المدنيون والجيش اللبناني، إلى جانب كونه ممرًا مهمًا لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي كانت قد أعلنت أمس تعرض إحدى قوافلها للاعتراض من قبل الجيش الإسرائيلي قرب منطقة البياضة، التي توغل إليها بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.