لبنان.. عون: انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضينا خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

جاءت تلك التصريحات خلال اللقاء الذي جمع بين عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط Hamish Nicholas Falconer .

وقال عون: “لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية”.



وأضاف أن التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة.



وشدد الرئيس اللبناني على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمينا لحماية جميع اللبنانيين التواقين الى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الامن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد.

ومن جانبه، أبلغ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الرئيس عون دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من اجل وقف اطلاق النار وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في مبادرته التفاوضية.

وأكد الوزير البريطاني على تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية، وأعلن عن تقديم بلاده مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني وذلك لمساعدة الجهد اللبناني في رعاية شؤون النازحين.