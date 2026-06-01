عادل ألبير أمينًا عامًا لجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تكليف المهندس عادل ألبير خليل إبراهيم، كبير مهندسين بدرجة مدير عام، بمنصب أمين عام جامعة قناة السويس، في خطوة تعكس حرص الجامعة على الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية والهندسية المتميزة لدعم خطط التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء داخل مختلف قطاعات الجامعة.

واستقبل الدكتور ناصر مندور المهندس عادل ألبير في مكتبه لتسليمه قرار التكليف، حيث قدم له التهنئة بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة، ومؤكدًا ثقته في قدرته على الإسهام الفعّال في تطوير الأداء الإداري والبنية التحتية للجامعة، بما يتوافق مع رؤية الجامعة وأهدافها التنموية.

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس بالمسيرة المهنية الحافلة للمهندس عادل ألبير داخل الجامعة، حيث عمل بالإدارة العامة للشئون الهندسية، وتولى منصب مدير إدارة الإنشاءات، وأشرف على تنفيذ العديد من المشروعات والمباني الجامعية التي أسهمت في دعم وتطوير البنية التحتية للجامعة. كما شغل منصب أمين جامعة مساعد على مدار أربع سنوات، أثبت خلالها كفاءة متميزة وقدرة عالية على إدارة العديد من الملفات والمهام الإدارية بكفاءة واقتدار.

وأكد مندور أن جامعة قناة السويس تُثمّن جهود الكوادر المتميزة التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن اختيار القيادات يعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة على العطاء. وأعرب عن أمله في أن يواصل المهندس عادل ألبير دوره الفعّال في دعم خطط التطوير واستكمال مسيرة النجاح والتميز داخل جامعة قناة السويس، بما يحقق أهدافها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنسوبيها وتعزيز مكانتها بين الجامعات المصرية.