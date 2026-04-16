رومانيا تقدم الدعم للمدنيين المتضررين في لبنان نتيجة توترات الشرق الأوسط

انضمت رومانيا إلى الجهود الأوروبية المشتركة لدعم المدنيين المتضررين في لبنان ؛ بسبب توترات الوضع في الشرق الأوسط.

وذكرت سفارة رومانيا بالقاهرة - في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الخميس- أن رومانيا ستقدم مساعدات إنسانية تتألف من حوالي 15 طنًا من المواد الغذائية والخيام ومستلزمات الإقامة .. مشيرة إلى أنه سيتم نقل المساعدات إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتحديدًا إلى عمّان، ثم إلى بيروت ضمن قافلة إنسانية متعددة الجنسيات.

وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار الدعم من قبل اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ التي دعا إليها رئيس الوزراء الروماني ايلي بولوجان بناءً على اقتراح من إدارة حالات الطوارئ ، ويأتي هذا الإجراء استجابةً لطلب المساعدة الدولية الذي أرسلته السلطات اللبنانية عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية.