تفاصيل حبس عاطل عامين بتهمة التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالحبس عامين ، بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة منشأة ناصر.

كانت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مستغلا موقع العقار في تنفيذ نشاطه المخالف لأحكام القانون.

على الفور شكلت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر فريق بحث وتحر أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة، وبالانتقال إلى العقار المشار إليه، تم ضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية داخل المنزل.

وبفحص مكان الواقعة، عثرت قوات الأمن على حفرة بالطابق الأرضي للعقار تبلغ مساحتها نحو 2 متر في 2 متر، كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.