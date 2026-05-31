الأسد بيعيش كام سنة؟.. أنوسة كوتة تكشف

كشفت مدربة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة عن طبيعة علاقتها بالحيوانات المفترسة، مؤكدة أنها لا تشعر بالخوف عند دخول قفص الأسود، لأنها تتعامل معها باعتبارها جزءًا من حياتها اليومية.

وقالت أنوسة كوتة خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 إن الأسود التي تشاركها العروض تعرفها جيدًا منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أن أحد الأسود التي ظهرت معها في صورة قديمة كان صغيرًا للغاية وقتها، بينما أصبح الآن في عمر يتراوح بين 6 و7 سنوات.

وأضافت أن متوسط عمر الأسد الذي يعيش في الرعاية قد يصل ما بين 17 و20 عامًا، لافتة إلى أن سنوات طويلة من التدريب والتعامل اليومي تخلق حالة من التفاهم والثقة بينها وبين الحيوانات.

وأوضحت أنوسة كوتة أنها تنسى مشاعر الخوف بمجرد دخولها القفص، لأنها تعتبر الأسود بمثابة أبنائها وأصدقائها، مؤكدة أن الخوف الحقيقي بالنسبة لها لا يتعلق بالحيوان نفسه، وإنما باحتمال تعرض أي شخص للأذى أو عدم خروج العرض بالشكل المطلوب.

وأكدت أن دخول القفص مع الأسود يتطلب ثقة كاملة بالنفس، مشيرة إلى أن الأسد يمتلك قدرة استثنائية على استشعار الخوف والتوتر لدى الإنسان قبل أن تظهر عليه أي علامات واضحة، لذلك لا يمكن التعامل معه في حالة خوف أو ارتباك.