انفجار إطار سيارة لمسؤولين على طريق الغردقة – غارب دون إصابات

شهد طريق الغردقة – غارب، اليوم، واقعة طارئة إثر انفجار الإطار الأمامي لسيارة كانت تقل عددًا من المسؤولين خلال عودتهم من جولة ميدانية، دون وقوع أي إصابات.



وكانت السيارة تقل كلًا من محمد رياض، مدير مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ، ورشا عادل، وكيل مديرية الصحة بالبحر الأحمر، إلى جانب العقيد إسلام متولي مساعد المستشار العسكرى، حيث كانوا قد انتهوا من جولة تفقدية شملت المرور على عدد من الأفران والمدارس والمنشآت الخدمية لمتابعة انتظام العمل بها.



وأثناء عودتهم على الطريق، تعرضت السيارة لانفجار مفاجئ في الإطار الأمامي، إلا أن السائق تمكن من السيطرة على المركبة باحترافية، ما حال دون وقوع حادث أو إصابات بين الركاب.

