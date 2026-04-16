بسام راضي: سفارة مصر في روما تدشن جولة ترويجية لفرص الاستثمار

في إطار جولة ترويجية لفرص التعاون الاستثمارية والتجارية في مصر، والتي تشمل الأقاليم الصناعية الكبرى في إيطاليا، قام بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا، بزيارة إقليم أنكونا الصناعى في الشمال الشرقي للدولة الإيطالية على رأس وفد يضم المكتب التجاري التابع للسفارة.

وقام سفير مصر في إيطاليا بلقاء عمدة أنكونا الذي رافقه في زيارة تفقدية للمراكز اللوجستية في الإقليم، وفي مقدمتها المطار الجوي، والميناء البحري، والميناء الجاف، ومراكز تداول الحاويات حيث تم عقد لقاءات مع مدراء تلك المراكز للوقوف على أحدث التجارب الإيطالية والأوروبية في هذا المجال الحيوي، وكذلك عرض ما باتت تملكه مصر من بنية تحتية حديثة في تلك المجالات.

أعقب ذلك عقد مؤتمر استثماري وتجاري في مقر رئاسة الإقليم بحضور أكثر من ١٠٠ شركة إيطالية ولفيف من رجال الأعمال في عدة مجالات، خاصة في مجالات الجلود، والأخشاب، والملابس، وتدوير النفايات الإلكترونية، حيث قام السفير بسام راضى بشرح مفصل لما قامت به مصر من بناء بنية تحتية فائقة الحداثة والتكنولوجيا في مجال اللوجستيات، والنقل، والطرق والمواصلات، والموانئ والمطارات، والمراكز الصناعية، وتداول الحاويات، وتحديث ورقمنة شاملة لقطاع المواني والجمارك وفق أحدث الأنظمة العالمية.

وأكد راضي أن مصر أصبحت مركز إقليمي لوجستي لتداول الطاقة والبضائع مما يجعلها في مقدمة نقاط الجذب الاستثمارية والتجارية للدول الأوروبية، شارحا مكونات مجمع الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث المراكز الصناعية الأخرى المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك الإطار التشريعى المتطور للاستثمار في مصر والمزايا والمحفزات ذات الصلة مشدداً على وجود عاملين في منتهى الأهمية في مصر الاول الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر في محيط إقليمي شديد التوتر، والثانى الإرادة السياسية القوية النابعة من السيد الرئيس السيسي الداعمة لجذب الاستثمارات ودعمها وتذليل أية عقبات قد تواجهها، مضيفاً أنه في ظل تلك الظروف والأجواء السياسية والأمنية المضطربة دائماً ما تبرز فرص التعاون بين الدول الصديقة حفاظاً على مصالحها القومية ومن أجل شعوبها ورفع مستوى الخدمات والمعيشة وتحقيق التنمية للأجيال الحالية والقادمة.