ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
بسام راضي: سفارة مصر في روما تدشن جولة ترويجية لفرص الاستثمار

في إطار جولة ترويجية لفرص التعاون الاستثمارية والتجارية في مصر، والتي تشمل الأقاليم الصناعية الكبرى في إيطاليا، قام بسام راضى، سفير مصر في إيطاليا، بزيارة إقليم أنكونا الصناعى في الشمال الشرقي للدولة الإيطالية على رأس وفد يضم المكتب التجاري التابع للسفارة.

وقام سفير مصر في إيطاليا بلقاء عمدة أنكونا الذي رافقه في زيارة تفقدية للمراكز اللوجستية في الإقليم، وفي مقدمتها المطار الجوي، والميناء البحري، والميناء الجاف، ومراكز تداول الحاويات حيث تم عقد لقاءات مع مدراء تلك المراكز للوقوف على أحدث التجارب الإيطالية والأوروبية في هذا المجال الحيوي، وكذلك عرض ما باتت تملكه مصر من بنية تحتية حديثة في تلك المجالات.

أعقب ذلك عقد مؤتمر استثماري وتجاري في مقر رئاسة الإقليم بحضور أكثر من ١٠٠ شركة إيطالية ولفيف من رجال الأعمال في عدة مجالات، خاصة في مجالات الجلود، والأخشاب، والملابس، وتدوير النفايات الإلكترونية، حيث قام السفير بسام راضى بشرح مفصل لما قامت به مصر من بناء بنية تحتية فائقة الحداثة والتكنولوجيا في مجال اللوجستيات، والنقل، والطرق والمواصلات، والموانئ والمطارات، والمراكز الصناعية، وتداول الحاويات، وتحديث ورقمنة شاملة لقطاع المواني والجمارك وفق أحدث الأنظمة العالمية.

وأكد راضي أن مصر أصبحت مركز إقليمي لوجستي لتداول الطاقة والبضائع مما يجعلها في مقدمة نقاط الجذب الاستثمارية والتجارية للدول الأوروبية، شارحا مكونات مجمع الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث المراكز الصناعية الأخرى المنتشرة على مستوى الجمهورية وكذلك الإطار التشريعى المتطور للاستثمار في مصر والمزايا والمحفزات ذات الصلة مشدداً على وجود عاملين في منتهى الأهمية في مصر الاول الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر في محيط إقليمي شديد التوتر، والثانى الإرادة السياسية القوية النابعة من السيد الرئيس السيسي الداعمة لجذب الاستثمارات ودعمها وتذليل أية عقبات قد تواجهها، مضيفاً أنه في ظل تلك الظروف والأجواء السياسية والأمنية المضطربة دائماً ما تبرز فرص التعاون بين الدول الصديقة حفاظاً على مصالحها القومية ومن أجل شعوبها ورفع مستوى الخدمات والمعيشة وتحقيق التنمية للأجيال الحالية والقادمة.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

علي الحجار وابنته بثينة

بيقولوا عليا مدمنة.. فيديو جديد لابنة علي الحجار يثير الجدل

ليلى علوي في أحدث ظهور

ليلى علوي في أحدث ظهور رفقة رانيا فريد شوقي وبوسي شلبي.. شاهد

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد