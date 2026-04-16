علي الحجار يرد على ابنته: مليش في لعبة فضائح السوشيال ميديا|خاص
ريكورد البرتغالية: مورينيو يعود للواجهة.. اجتماع مرتقب في مدريد لحسم تدريب الريال
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
رئيس التحرير
طه جبريل
معتمد جمال: تمثيل مصر في أفريقيا دافع قوي لتحقيق لقب الكونفدرالية

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة شباب بلوزداد غدًا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صعبة على الفريقين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" مباراة الغد ستكون أصعب على الزمالك أن المنافس مطالب بتحقيق الفوز فقط، والنتيجة في لقاء الذهاب خادعة".

وتابع معتمد جمال:" لا بديل أمامنا سوى الفوز من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية، وتحدثنا مع اللاعبين بأن الوضع سيتغير في لقاء العودة في ظل وجود جماهيرنا خلفنا، كما أننا سنخوض اللقاء على ملعبنا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونكون طرفًا في المباراة النهائية".

وأضاف المدير الفني:" جمهور نادي الزمالك يختلف عن أي جمهور ونعتمد عليه بشكل أساسي، ولاعبو الفريق لا يقدمون كل إمكانياتهم إلا في حضور الجمهور، لأنهم حافز لنا لتقديم أفضل مستوى".

وتابع معتمد جمال :" حضور شيكابالا للقاء غدًا أمر يسعدنا ويشرفنا لأنه من أساطير الزمالك".

وأضاف :" نحن الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الأفريقية، وهذا يمنح الفريق دافعًا، ونحن لا نفكر في الدوري حاليًا، ونخوض كل مباراة بصورة مستقلة عن الآخرى، ولاعبو الزمالك اعتادوا على ضغوط المباريات، والجهاز الفني يهتم بالحمل البدني، وأشكر اتحاد الكرة على تنسيق مواعيد المباريات بسبب ارتباط الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية".

وواصل المدير الفني:" خوان بيزيرا خضع لتدريبات علاجية وتأهيلية مكثفة مع الجهاز الطبي، وسيتم تحديد موقف اللاعب من التواجد في المباراة في ضوء مران اليوم".

وتابع معتمد جمال:" حذرنا اللاعبين من الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، ونركز في مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي".

واختتم المدير الفني قائلًا:" الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا لتحقيق الفوز وحسم التأهل في لقاء الغد".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

عادل الغول: أزمة مضيق هرمز تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وسط تعثر التفاهمات

المرشد الإيراني

المرشد الإيراني: قواتنا مستعدة لـ إلحاق هزائم مريرة بالأعداء

جانب من اللقاء

اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد