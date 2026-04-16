معتمد جمال: تمثيل مصر في أفريقيا دافع قوي لتحقيق لقب الكونفدرالية

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة شباب بلوزداد غدًا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية صعبة على الفريقين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" مباراة الغد ستكون أصعب على الزمالك أن المنافس مطالب بتحقيق الفوز فقط، والنتيجة في لقاء الذهاب خادعة".

وتابع معتمد جمال:" لا بديل أمامنا سوى الفوز من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية، وتحدثنا مع اللاعبين بأن الوضع سيتغير في لقاء العودة في ظل وجود جماهيرنا خلفنا، كما أننا سنخوض اللقاء على ملعبنا، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونكون طرفًا في المباراة النهائية".

وأضاف المدير الفني:" جمهور نادي الزمالك يختلف عن أي جمهور ونعتمد عليه بشكل أساسي، ولاعبو الفريق لا يقدمون كل إمكانياتهم إلا في حضور الجمهور، لأنهم حافز لنا لتقديم أفضل مستوى".

وتابع معتمد جمال :" حضور شيكابالا للقاء غدًا أمر يسعدنا ويشرفنا لأنه من أساطير الزمالك".

وأضاف :" نحن الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الأفريقية، وهذا يمنح الفريق دافعًا، ونحن لا نفكر في الدوري حاليًا، ونخوض كل مباراة بصورة مستقلة عن الآخرى، ولاعبو الزمالك اعتادوا على ضغوط المباريات، والجهاز الفني يهتم بالحمل البدني، وأشكر اتحاد الكرة على تنسيق مواعيد المباريات بسبب ارتباط الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية".

وواصل المدير الفني:" خوان بيزيرا خضع لتدريبات علاجية وتأهيلية مكثفة مع الجهاز الطبي، وسيتم تحديد موقف اللاعب من التواجد في المباراة في ضوء مران اليوم".

وتابع معتمد جمال:" حذرنا اللاعبين من الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، ونركز في مباراة الغد من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي".

واختتم المدير الفني قائلًا:" الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا لتحقيق الفوز وحسم التأهل في لقاء الغد".

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية في السادسة مساء غدٍ الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد نيلسون مانديلا في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.