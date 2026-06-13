وفاة سبايدر مان اليمن تشعل السوشيال ميديا.. ما القصة؟

أثارت وفاة سبايدر مان اليمن ، القعقاع عنتر العبسي، حالة كبيرة من الحزن فى الأيام الماضية خاصة أنه من نشطاء السوشيال ميديا.

لقي المغامر اليمني الشهير ب سبايدر مان مصرعه إثر سقوطه داخل فوهة بركان "حرضة دمت" في مديرية دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، ل سبايدر مان اليمن والبالغ من العمر 30 عاماً.

استعرض سبايدر مان مهاراته في التسلق وقام بحركات بهلوانية على أحد المنحدرات الوعرة داخل الفوهة، قبل أن يُفاجأ الحضور بسقوطه المفاجئ والمروع في فوهة البركان.

وكشفت مصلحة الدفاع المدني اليمني، في وقت لاحق، وفاة المغامر اليمني و أن فرق الإنقاذ واجهت تحديات بالغة الصعوبة بسبب وعورة الموقع وشدة الانحدار داخل الفوهة البركانية.

وبعد عمليات بحث ومحاولة إنقاذ استمرت مايقرب من ير ٥ ساعة، تمكنت فرق الغوص والإنقاذ من الوصول لقاع الفوهة وانتشال جثمانه.