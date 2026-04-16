أبو العينين: ما يجري في غزة والتصعيد الإقليمي اختبار صارخ لمصداقية النظام الدولي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أنه يتابع بقلق بالغ المأساة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، إلى جانب التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، محذرًا من أن هذا التوتر يحمل مخاطر تصعيد إقليمي واسع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

أزمة في بنية النظام الدولي وغياب العدالة

وأوضح أبو العينين أن تزامن هذه الأزمات يكشف عن أزمة عميقة في بنية النظام الدولي وميزان القوة والقانون وكرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الحلول العسكرية وحدها أثبت فشله في تحقيق سلام أو أمن حقيقي.

وأضاف أن استمرار هذا النهج أدى إلى تغذية التطرف وتعميق مشاعر الظلم، فضلًا عن تهديد أمن الملاحة والتجارة والطاقة في منطقتي المتوسط والشرق الأوسط.

فلسطين.. اختبار حقيقي لضمير العالم

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ودمار ومعاناة إنسانية غير مقبولة، يمثل الاختبار الأوضح لمصداقية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين ورفض العقاب الجماعي والتهجير القسري.

وشدد على أن استمرار الحرب بين الأطراف الإقليمية والدولية يضاعف من حجم المخاطر، ويقرب المنطقة من مواجهة أوسع لا يحتاجها أحد.

دعوة لتحرك برلماني منظم دوليًا ومحليًا

وانطلاقًا من المسؤولية البرلمانية، دعا أبو العينين إلى تحرك برلماني منظم وقوي على المستويين الوطني والمتعدد الأطراف.

وأشار إلى ضرورة أن تمارس البرلمانات الوطنية رقابة حقيقية على قرارات الحرب والسلم، ومراجعة سياسات تصدير السلاح والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وربط السياسات الخارجية بالالتزامات القانونية والأخلاقية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

تعزيز العمل البرلماني الدولي

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد البرلماني الدولي، من خلال إنشاء آليات أكثر فاعلية للإنذار المبكر والوساطة البرلمانية وتقصي الحقائق.

وطالب بدراسة إرسال بعثات برلمانية مشتركة إلى المنطقة للاستماع إلى جميع الأطراف، وتقديم توصيات عملية تضمن حماية المدنيين، وتأمين الممرات الإنسانية، وفتح مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال ويحقق سلامًا عادلًا وشاملًا.

البرلمانات صوت الحل لا الشاهد على المأساة

وشدد أبو العينين على أن الشعوب تتطلع إلى أن يكون صوت البرلمانات جزءًا من الحل وليس مجرد شاهد على المأساة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لبناء نظام دولي أكثر عدلًا وتوازنًا يحترم كرامة الإنسان في فلسطين والمنطقة والعالم.

وأكد النائب محمد أبو العينين ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تيوليا أكسون أن ما يجري في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يمثل اختبارًا حاسمًا لمصداقية النظام الدولي.

وأوضحا أن استمرار هذه المآسي أمر غير مقبول أخلاقيًا وقانونيًا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، واحتواء التوترات عبر مسار دبلوماسي شامل ينهي الاحتلال ويؤسس لسلام عادل.

وأكدا ضرورة تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في قضايا الحرب والسلم، ومراجعة صادرات السلاح، وتفعيل آليات الإنذار المبكر والوساطة والبعثات المشتركة، بما يضمن حماية المدنيين، وتقليل مخاطر التصعيد، وترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.