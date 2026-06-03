مجموعة مصر.. «دي بروين» يُحذّر: الفوز على كرواتيا لا يضمن شيئًا في المونديال

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق فوز ودي على حساب كرواتيا بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وجاء الهدف الأول للمنتخب البلجيكي قبل نهاية الشوط الأول، عندما استغل يوري تيليمانس فرصة داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 38، مانحًا التقدم لـ"الشياطين الحمر".

وفي الوقت الذي بحث فيه أصحاب الأرض عن تعديل النتيجة، تمكن روميلو لوكاكو من تأكيد تفوق بلجيكا بهدف ثانٍ في الثواني الأخيرة من اللقاء، بعدما ترجم تمريرة هانز فاناكن إلى هدف أنهى به آمال المنتخب الكرواتي في العودة.

وعقب المباراة، أبدى كيفين دي بروين رضاه عن الأداء الذي قدمه منتخب بلاده، مؤكدًا أن الفريق أظهر التزامًا تكتيكيًا جيدًا ونجح في الحد من خطورة المنافس، رغم أن فترة التحضير لم تكن طويلة.

وأشار قائد بلجيكا إلى أن الانتصار يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة عدم المبالغة في التوقعات، مؤكدًا أن بطولات كأس العالم تختلف تمامًا عن المباريات الودية وتحتاج إلى جاهزية كاملة على جميع المستويات.

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب البلجيكي مع تونس في بروفة ودية أخيرة قبل انطلاق المونديال، حيث يستعد لخوض منافسات المجموعة التي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا.

أما منتخب كرواتيا، فيواصل تحضيراته بمواجهة ودية أمام سلوفينيا، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات كأس العالم، حيث ينتظره مشوار صعب في مجموعة تضم إنجلترا وغانا وبنما.