بعد الحج.. درة تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام بإطلالة كاجوال | شاهد

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت درة داخل سيارتها بإطلالة كاجوال معتمدة على تسريحة شعر مرتبة ولوك ميك آب بسيط يبرز جمالها.

وكانت قد شاركت الفنانة درة، صورًا لها، أثناء أداء مناسك الحج.

على الجانب الفني، شاركت درة في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «علي كلاي»، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا بشخصية «ميادة الديناري».

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، ريم سامي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد عبد الله، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.