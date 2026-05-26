لحظات روحانية.. درة وزوجها يؤديان فريضة الحج

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها لحظات روحانية مميزة خلال تأديتها مناسك الحج، وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت درة مجموعة من الصور من داخل المسجد النبوي، ظهرت خلالها برفقة زوجها أثناء أداء مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وحظيت الصور بإعجاب كبير من الجمهور، الذين حرصوا على توجيه الدعوات لها بقبول الحج ودوام السعادة، مشيدين بالأجواء الروحانية التي ظهرت بها خلال رحلتها بالأراضي المقدسة.

على الجانب الفني، شاركت درة في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «علي كلاي»، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا بشخصية «ميادة الديناري».

وشارك في بطولة العمل كل من أحمد العوضي، يارا السكري، انتصار، ريم سامي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد عبد الله، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.