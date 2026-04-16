تفاصيل مشاركة محمد أبو العينين في مؤتمر البرلمان الدولي بإسطنبول

أكد مجدي يوسف مراسل صدي البلد أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ152 والمنعقدة في إسطنبول تمثل أكبر تجمع برلماني عالمي، بمشاركة 183 برلمانًا وطنيًا، ما يعكس أهمية الحدث على الساحة الدولية.

تحركات مصرية تعكس تقديرًا دوليًا

أشار يوسف إلى أهمية اللقاءات التي عقدها النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعلى رأسها لقاؤه مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون، والذي جاء بطلب مباشر منها، في دلالة واضحة على التقدير الدولي للدور المصري.

القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام

وأوضح أن البيان الصادر عقب اللقاء ركز بشكل واضح على القضية الفلسطينية، خاصة ما يحدث في قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الطرح يعكس حرص مصر على وضع القضية الفلسطينية كأولوية رئيسية في أي تحرك دولي.

وأكد أن التطورات الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام الدولي ومدى التزامه بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

دعوات لوقف إطلاق النار وتعزيز الدور البرلماني

لفت يوسف إلى أن اللقاءات تناولت ضرورة وقف إطلاق النار فورًا واحتواء التوترات الإقليمية عبر الحلول الدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور البرلمانات في الرقابة على قرارات الحرب والسلم، ومراجعة صادرات السلاح بما يضمن حماية المدنيين والحد من التصعيد.

إبراز الدور المصري إقليميًا

واختتم بالتأكيد على أن النائب محمد أبو العينين حرص خلال لقاءاته، ومنها حواره مع التلفزيون التركي، على إبراز جهود مصر في احتواء الأزمات الإقليمية، مشددًا على أن التحركات المصرية تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياتها باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة والعالم.