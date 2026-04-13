أجندة عامرة.. اليماحي في إسطنبول للمشاركة باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

توجه محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

ومن المقرر أن يشارك رئيس البرلمان العربي في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي ينظمه الاتحاد البرلماني العربي قبيل بدء الاجتماعات، بهدف تنسيق المواقف العربية تجاه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

البرلمان العربي يشارك في اجتماعات إسطنبول

وسيلقي "اليماحي" ، كلمة البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد، كما سيشارك في اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، وكذلك المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

ويضم وفد البرلمان العربي، النائب سعيد بن حمد بن هلال السعدي نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والدكتورة أحلام اللافي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والدكتورة حنان الفتلاوي عضو البرلمان العربي.

ومن المقرر أن يشارك أعضاء الوفد في أعمال منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب التابعين للاتحاد البرلماني الدولي.

كما سيشارك أعضاء الوفد في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تشمل لجنة الأمن والسلم الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما سيعقد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المشاركة في هذه الاجتماعات، مع بعض البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الدولية، لتعزيز علاقات البرلمان العربي على المستوى الدولي، وحشد الجهود الدولية للدفاع عن القضايا العربية.