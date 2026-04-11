البرلمان العربي يهنئ عمر جيلة بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية جيبوتي، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها فخامته من قبل شعبه، وتقديرًا لجهوده في قيادة مسيرة التنمية وتعزيز الاستقرار.

وأعرب "اليماحي"، عن خالص تمنياته لفخامته بالتوفيق والسداد في مواصلة مهامه، معربًا عن ثقته في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من البناء والتطوير في جمهورية جيبوتي، بما يحقق تطلعات الشعب الجيبوتي العزيز نحو المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد "اليماحي"، حرص البرلمان العربي الدائم على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق البرلماني مع جمهورية جيبوتي دعمًا لمسيرة العمل العربي المشترك وترسيخًا لقيم التضامن والتكامل بين الدول العربية لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

https://youtu.be/_kVeMgmEVeo