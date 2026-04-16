ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

2.7 مليون مستفيد.. جهود مستمرة في قطاع الصحة لتعزيز الوقاية والعلاج المبكر

منار عبد العظيم

تواصل الدولة المصرية تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المزمنة وتقليل مضاعفاتها، وصولًا إلى تحقيق منظومة تأمين صحي متكاملة تضمن رعاية صحية مستدامة لجميع المواطنين.

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن المبادرات الصحية حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، حيث تمكنت من الوصول إلى نحو 2.7 مليون مستفيد خلال ربع عام فقط، بنسبة إنجاز بلغت 70% من المستهدف.

وأوضح أن هذا النجاح يعود إلى الاستعدادات القوية، وتوافر الإمكانيات، إلى جانب وجود خطة واضحة ساعدت في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم بكفاءة.

ثلاثة محاور رئيسية للمبادرات الصحية

أشار تاج الدين إلى أن المبادرات الصحية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تشمل:

  • الوقاية
  • الاكتشاف المبكر
  • العلاج

وشدد على أن الوقاية تمثل حجر الأساس في المنظومة الصحية، حيث تساهم التوعية الصحية والكشف المبكر في تقليل فرص الإصابة بالأمراض والحد من مضاعفاتها، من خلال التدخل السريع في الوقت المناسب.

التوعية والتطعيمات خط الدفاع الأول

لفت إلى أن التوعية بأسباب الأمراض تعد خطوة مهمة في الوقاية، إلى جانب دور التطعيمات في الحماية من العديد من الأمراض أو تقليل حدتها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات انتشار الأمراض داخل المجتمع.

كما أشار إلى أن الاكتشاف المبكر يمنح الأطباء فرصة أكبر للتدخل العلاجي السريع، ما يقلل من تطور الحالة المرضية ويحد من المضاعفات.

الأمراض المزمنة في صدارة الاهتمام

أكد تاج الدين أن أمراضًا مثل ضغط الدم والسكري تُعد من أكثر الأمراض انتشارًا، ولها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان، إذ قد تؤدي إلى مضاعفات تصيب القلب والأوعية الدموية والمخ.

وأوضح أن السيطرة على هذه الأمراض من خلال المتابعة والعلاج المنتظم تساهم في حماية أجهزة الجسم المختلفة وتحسين جودة حياة المرضى.

نحو نظام تأمين صحي شامل

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع الصحي، أوضح أن الدولة تعمل على تقليل الفجوة بين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واحتياجاتهم الفعلية، لحين التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هذه المنظومة ستوفر ملفًا طبيًا متكاملًا لكل مواطن وأسرة، يتضمن التاريخ المرضي والتطعيمات ووسائل الوقاية، بالإضافة إلى التوسع في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

المبادرات الصحية.. خطوة نحو المستقبل

اختتم تاج الدين تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرات الصحية الحالية تمثل أداة مهمة لسد الفجوة في الخدمات الطبية، إلى أن يتم تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد