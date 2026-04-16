2.7 مليون مستفيد.. جهود مستمرة في قطاع الصحة لتعزيز الوقاية والعلاج المبكر

تواصل الدولة المصرية تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، في إطار خطة شاملة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المزمنة وتقليل مضاعفاتها، وصولًا إلى تحقيق منظومة تأمين صحي متكاملة تضمن رعاية صحية مستدامة لجميع المواطنين.

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن المبادرات الصحية حققت نجاحًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، حيث تمكنت من الوصول إلى نحو 2.7 مليون مستفيد خلال ربع عام فقط، بنسبة إنجاز بلغت 70% من المستهدف.

وأوضح أن هذا النجاح يعود إلى الاستعدادات القوية، وتوافر الإمكانيات، إلى جانب وجود خطة واضحة ساعدت في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم بكفاءة.

ثلاثة محاور رئيسية للمبادرات الصحية

أشار تاج الدين إلى أن المبادرات الصحية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، تشمل:

الوقاية

الاكتشاف المبكر

العلاج

وشدد على أن الوقاية تمثل حجر الأساس في المنظومة الصحية، حيث تساهم التوعية الصحية والكشف المبكر في تقليل فرص الإصابة بالأمراض والحد من مضاعفاتها، من خلال التدخل السريع في الوقت المناسب.

التوعية والتطعيمات خط الدفاع الأول

لفت إلى أن التوعية بأسباب الأمراض تعد خطوة مهمة في الوقاية، إلى جانب دور التطعيمات في الحماية من العديد من الأمراض أو تقليل حدتها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في خفض معدلات انتشار الأمراض داخل المجتمع.

كما أشار إلى أن الاكتشاف المبكر يمنح الأطباء فرصة أكبر للتدخل العلاجي السريع، ما يقلل من تطور الحالة المرضية ويحد من المضاعفات.

الأمراض المزمنة في صدارة الاهتمام

أكد تاج الدين أن أمراضًا مثل ضغط الدم والسكري تُعد من أكثر الأمراض انتشارًا، ولها تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان، إذ قد تؤدي إلى مضاعفات تصيب القلب والأوعية الدموية والمخ.

وأوضح أن السيطرة على هذه الأمراض من خلال المتابعة والعلاج المنتظم تساهم في حماية أجهزة الجسم المختلفة وتحسين جودة حياة المرضى.

نحو نظام تأمين صحي شامل

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع الصحي، أوضح أن الدولة تعمل على تقليل الفجوة بين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واحتياجاتهم الفعلية، لحين التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن هذه المنظومة ستوفر ملفًا طبيًا متكاملًا لكل مواطن وأسرة، يتضمن التاريخ المرضي والتطعيمات ووسائل الوقاية، بالإضافة إلى التوسع في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

المبادرات الصحية.. خطوة نحو المستقبل

اختتم تاج الدين تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرات الصحية الحالية تمثل أداة مهمة لسد الفجوة في الخدمات الطبية، إلى أن يتم تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل كامل، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين.