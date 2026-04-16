سفارة فلسطين بالقاهرة تشهد إشهار سيرة المناضل الوطني زكريا الأغا

أقامت سفارة دولة فلسطين في مصر، بالتعاون مع مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة، فعالية لإشهار سيرة المناضل الوطني الراحل زكريا الأغا، بالتزامن مع إشهار كتاب للواء الركن عرابي كلوب بعنوان: “ذكريات وشهادات المسيرة النضالية للأخ القائد الشهيد زكريا الأغا”، وذلك بمقر السفارة.

وشهدت الفعالية حضور سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، والأمين العام المساعد للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة فائد مصطفى، ومدير مؤسسة ياسر عرفات – فرع القاهرة اللواء عرابي كلوب، وأمين سر حركة فتح في مصر محمد الغريب، والنائب عاطف مغاوري، والسفير أشرف عقل، إلى جانب لفيف من القيادات الوطنية الفلسطينية وممثلي الفصائل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

كما حضر عدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية، وكادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إضافة إلى عائلة وأقارب وأصدقاء المناضل الراحل، في حضور عكس حالة إجماع وطني على تكريم مسيرته النضالية.

تلريخ وطني حافل لزكريا الأغا

واستهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة، تلاها عزف النشيدين الوطنيين المصري والفلسطيني، في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الوفاء والتقدير للراحل.

وخلال كلمته، أعرب السفير دياب اللوح عن تقديره لتنظيم هذا اللقاء الوطني وإشهار الكتاب، معتبرا أنه يوثق لمسيرة أحد أبرز القادة الفلسطينيين الذين تركوا بصمة واضحة في العمل الوطني الفلسطيني.

وأكد السفير، أن الراحل زكريا الأغا كان من رجالات الوحدة الوطنية، وعضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وممثلًا لها في قطاع غزة، وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا لدائرة شؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن الأغا كان أيضًا مفاوضًا في وفد فلسطين بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، كما شغل منصب أول وزير للإسكان في أول حكومة لدولة فلسطين، وكان أحد أبرز مؤسسي العمل النقابي والطبي في قطاع غزة.

وأضاف أن الراحل أسهم في تأسيس الجمعية الطبية العربية بقطاع غزة وترأسها لسنوات طويلة، وكان جزءًا من منظومة العمل الوطني والنقابي في فترات صعبة من تاريخ القضية الفلسطينية.

واستطرد السفير في حديثه مستذكرًا رموز النضال الفلسطيني، مشيرًا إلى أن شهر أبريل يمثل “ربيع الشهداء”، الذي فقدت فيه فلسطين عددًا من أبرز قادتها التاريخيين، مؤكدًا استمرار الوفاء لنهجهم.

وفي كلمته، حرص اللواء عرابي كلوب على استعراض محطات من سيرة الراحل، مشيرًا إلى دوره الوطني ومواقفه النضالية وارتباطه العائلي، مؤكدًا أن الكتاب يمثل جزءًا من الوفاء لتاريخه ومسيرته.

وأوضح أن زكريا الأغا كان شخصية وطنية قيادية ملتزمة، انخرط مبكرًا في العمل الوطني، وتميز بالصلابة والنزاهة، وترك إرثًا نضاليًا وإنسانيًا يشهد له كل من عاصره.

وأكد أن التاريخ لا يخلد إلا من تركوا بصمات واضحة، وأن الراحل كان أحد أعمدة النضال الفلسطيني، وسليل عائلة قدمت شهداء وأسرى وجرحى في مسيرة الثورة الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد السفير فائد مصطفى أن الفعالية تمثل توثيقًا لذاكرة وطنية وشهادة على مرحلة نضالية مهمة، تسهم في نقل التجربة للأجيال القادمة وتعزيز الرواية الفلسطينية.

كما قال أمين سر حركة فتح في مصر محمد الغريب، إن مسيرة الراحل لا يمكن اختصارها في كتاب واحد، بل تحتاج إلى موسوعات وطنية، مشيدًا بدوره في العمل الاجتماعي والنقابي والسياسي.

واختتمت الفعالية بكلمات من عائلة الراحل، عبرت فيها كريمته الدكتورة هلا زكريا الأغا ونجله الدكتور مروان الأغا عن شكرهم للحضور، مؤكدين مواصلة السير على نهجه الوطني والإنساني.