الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز
ريال مدريد يعرض على كلوب "شيكًا على بياض" لتدريب الفريق
أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل
يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء
البترول :تاون جاس أول شركة مصرية تعمل في السوق الأوروبية كمقاول تنفيذ
ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سفارة فلسطين بالقاهرة تشهد إشهار سيرة المناضل الوطني زكريا الأغا

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر
دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر
الديب أبوعلي

أقامت سفارة دولة فلسطين في مصر، بالتعاون مع مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة، فعالية لإشهار سيرة المناضل الوطني الراحل زكريا الأغا، بالتزامن مع إشهار كتاب للواء الركن عرابي كلوب بعنوان: “ذكريات وشهادات المسيرة النضالية للأخ القائد الشهيد زكريا الأغا”، وذلك بمقر السفارة.

وشهدت الفعالية حضور سفير دولة فلسطين بمصر دياب اللوح، والأمين العام المساعد للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة فائد مصطفى، ومدير مؤسسة ياسر عرفات – فرع القاهرة اللواء عرابي كلوب، وأمين سر حركة فتح في مصر محمد الغريب، والنائب عاطف مغاوري، والسفير أشرف عقل، إلى جانب لفيف من القيادات الوطنية الفلسطينية وممثلي الفصائل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

كما حضر عدد من الشخصيات الأكاديمية والمجتمعية، وكادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، إضافة إلى عائلة وأقارب وأصدقاء المناضل الراحل، في حضور عكس حالة إجماع وطني على تكريم مسيرته النضالية.

تلريخ وطني حافل لزكريا الأغا 

واستهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة، تلاها عزف النشيدين الوطنيين المصري والفلسطيني، في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الوفاء والتقدير للراحل.

وخلال كلمته، أعرب السفير دياب اللوح عن تقديره لتنظيم هذا اللقاء الوطني وإشهار الكتاب، معتبرا أنه يوثق لمسيرة أحد أبرز القادة الفلسطينيين الذين تركوا بصمة واضحة في العمل الوطني الفلسطيني.

وأكد السفير، أن الراحل زكريا الأغا كان من رجالات الوحدة الوطنية، وعضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وممثلًا لها في قطاع غزة، وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسًا لدائرة شؤون اللاجئين.

وأشار إلى أن الأغا كان أيضًا مفاوضًا في وفد فلسطين بمؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن، كما شغل منصب أول وزير للإسكان في أول حكومة لدولة فلسطين، وكان أحد أبرز مؤسسي العمل النقابي والطبي في قطاع غزة.

وأضاف أن الراحل أسهم في تأسيس الجمعية الطبية العربية بقطاع غزة وترأسها لسنوات طويلة، وكان جزءًا من منظومة العمل الوطني والنقابي في فترات صعبة من تاريخ القضية الفلسطينية.

واستطرد السفير في حديثه مستذكرًا رموز النضال الفلسطيني، مشيرًا إلى أن شهر أبريل يمثل “ربيع الشهداء”، الذي فقدت فيه فلسطين عددًا من أبرز قادتها التاريخيين، مؤكدًا استمرار الوفاء لنهجهم.

وفي كلمته، حرص اللواء عرابي كلوب على استعراض محطات من سيرة الراحل، مشيرًا إلى دوره الوطني ومواقفه النضالية وارتباطه العائلي، مؤكدًا أن الكتاب يمثل جزءًا من الوفاء لتاريخه ومسيرته.

وأوضح أن زكريا الأغا كان شخصية وطنية قيادية ملتزمة، انخرط مبكرًا في العمل الوطني، وتميز بالصلابة والنزاهة، وترك إرثًا نضاليًا وإنسانيًا يشهد له كل من عاصره.

وأكد أن التاريخ لا يخلد إلا من تركوا بصمات واضحة، وأن الراحل كان أحد أعمدة النضال الفلسطيني، وسليل عائلة قدمت شهداء وأسرى وجرحى في مسيرة الثورة الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد السفير فائد مصطفى أن الفعالية تمثل توثيقًا لذاكرة وطنية وشهادة على مرحلة نضالية مهمة، تسهم في نقل التجربة للأجيال القادمة وتعزيز الرواية الفلسطينية.

كما قال أمين سر حركة فتح في مصر محمد الغريب، إن مسيرة الراحل لا يمكن اختصارها في كتاب واحد، بل تحتاج إلى موسوعات وطنية، مشيدًا بدوره في العمل الاجتماعي والنقابي والسياسي.

واختتمت الفعالية بكلمات من عائلة الراحل، عبرت فيها كريمته الدكتورة هلا زكريا الأغا ونجله الدكتور مروان الأغا عن شكرهم للحضور، مؤكدين مواصلة السير على نهجه الوطني والإنساني.

فلسطين سفارة دولة فلسطين ياسر عرفات زكريا الأغا سفير دولة فلسطين بمصر فائد مصطفى حركة فتح دياب اللوح أمين سر حركة فتح منظمات المجتمع المدني منظمة التحرير الفلسطينية قطاع غزة

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

بسبب الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على راكب بالضرب

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في المنوفية

سائق يطلق النار على جاره في المنوفية

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

