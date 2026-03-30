توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
سفارة فلسطين بمصر تحيي الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد

دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر
الديب أبوعلي

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، إلى جانب مستشاري وكوادر السفارة، وممثلي الفصائل الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد السفير دياب اللوح أن إحياء هذه الذكرى يجسد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه التاريخي في أرضه، ويعكس استمرار الجهود الوطنية والسياسية والدبلوماسية للدفاع عن الهوية الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه رغم كل أشكال العدوان.

واستشهد بقول القائد المؤسس ياسر عرفات: “ليس منا وليس فينا من يُفرط بذرة تراب من تراب القدس الشريف”.

وأشار إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف المقدسات ومحاولات تهويد مدينة القدس، لافتًا إلى إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان للمرة الأولى منذ عام 1967، كما وجّه التحية للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا مواصلة العمل لنيل حريتهم.

وشدد اللوح على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مجددًا التأكيد على دعم القيادة برئاسة محمود عباس، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، مثمنًا جهود القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وطالب السفير المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا وتوفير الدعم اللازم لها.

من جانبها، أكدت رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، آمال الأغا، على الدور المحوري للمرأة الفلسطينية في النضال الوطني، مشيرة إلى أنها كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في معركة الدفاع عن الأرض والهوية، ومساهمة في الحفاظ على التراث وتعزيز الوعي الوطني عبر الأجيال.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي يوثق أحداث يوم الأرض، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وسط تأكيد الحضور على التمسك بالثوابت الوطنية، ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

خالد جلال

قرار جديد لخالد جلال في الإسماعيلي

محمد صلاح

غيرت ترتيبه في أساطير ليفربول.. كاراجر يثير الجدل من جديد حول صلاح

ألمانيا

التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا وغانا الودية

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد