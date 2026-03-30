سفارة فلسطين بمصر تحيي الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض الخالد، بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، إلى جانب مستشاري وكوادر السفارة، وممثلي الفصائل الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد السفير دياب اللوح أن إحياء هذه الذكرى يجسد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه التاريخي في أرضه، ويعكس استمرار الجهود الوطنية والسياسية والدبلوماسية للدفاع عن الهوية الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه رغم كل أشكال العدوان.

واستشهد بقول القائد المؤسس ياسر عرفات: “ليس منا وليس فينا من يُفرط بذرة تراب من تراب القدس الشريف”.

وأشار إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف المقدسات ومحاولات تهويد مدينة القدس، لافتًا إلى إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان للمرة الأولى منذ عام 1967، كما وجّه التحية للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا مواصلة العمل لنيل حريتهم.

وشدد اللوح على أهمية الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مجددًا التأكيد على دعم القيادة برئاسة محمود عباس، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية، مثمنًا جهود القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض مخططات التهجير، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وطالب السفير المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، مع التأكيد على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا وتوفير الدعم اللازم لها.

من جانبها، أكدت رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، آمال الأغا، على الدور المحوري للمرأة الفلسطينية في النضال الوطني، مشيرة إلى أنها كانت ولا تزال شريكًا أساسيًا في معركة الدفاع عن الأرض والهوية، ومساهمة في الحفاظ على التراث وتعزيز الوعي الوطني عبر الأجيال.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي يوثق أحداث يوم الأرض، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وسط تأكيد الحضور على التمسك بالثوابت الوطنية، ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.