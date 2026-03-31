سفارة فلسطين تشارك في إحياء ذكرى يوم الأرض باتحاد المحامين العرب

أحيت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع بالاتحاد العام للمحامين العرب، الإثنين، الذكرى الـ50 ليوم الأرض، بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة، تحت رعاية الأمين العام للنقابة، النقيب المكاوي بن عيسى.

شارك في الفعالية كل من الأمين العام المساعد رئيس لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، النقيب حسين شبانة، ومقرر لجنة فلسطين المستشار سلامة بسيسو، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري رمزي رباح، ومدير عام دائرة الفصل العنصري بمنظمة التحرير ماهر عامر.

كما حضر الفعالية ممثلون عن جامعة الدول العربية وسفارة فلسطين بمصر، إلى جانب سكرتارية لجنة فلسطين.

أكد المستشار سلامة بسيسو، في كلمة ألقيت بالإنابة عن الأمين العام للاتحاد، أن يوم الأرض هو ذكرى حية على أن الأرض هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن التمسك بها يمثل عنوان الكرامة الوطنية.

وتحدث عن انتفاضة الشعب الفلسطيني في 30 مارس 1976 ضد مصادرة أراضي الجليل، والتي أسفرت عن استشهاد ستة مواطنين، مشيراً إلى أن سياسات الاحتلال مستمرة حتى اليوم، بما في ذلك الإخلاء القسري في النقب وتهويد القدس والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأشار بسيسو إلى أن الاتحاد تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم، إلى جانب تنظيم محاكمات شعبية رمزية لإدانة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع "الإئتلاف العربي لمناهضة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي"، مع التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني حتى تحقيق الحقوق المشروعة، أبرزها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة.

بدورها، نقلت الدبلوماسية شيماء الهباش تحيات سفير دولة فلسطين بالقاهرة، وأثنت على جهود الاتحاد في إحياء الذكرى، مؤكدة على التمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وضرورة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم وفق القرارات الدولية، بما في ذلك القرار 181 والقرار 194، والحفاظ على عمل وكالة الأونروا وتمويلها بما يكفي لأداء مهامها.

شارك في الفعالية المفكر القومي أ.د. أحمد يوسف أحمد، والباحثة أ.د. هبة جمال الدين العزب، والخبير القانوني حسن أحمد عمر، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعوتهم أصحاب الضمائر الحية حول العالم لحمايته حتى ينال حقوقه المشروعة.