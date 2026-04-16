الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة تغلق عيادات سكاي التخصصية بمدينة نصر لإدارتها من منتحل صفة طبيب

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق وتشميع عيادات سكاي التخصصية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية والمعايير الطبية.

جاء الإغلاق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة وهيئة الدواء المصرية، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار،  وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان سلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مخالفات جسيمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة الرقابية كشفت مخالفات جسيمة، أبرزها ضبط شخص يحمل “ليسانس حقوق” ينتحل صفة طبيب ويدير العيادة. 

وتبين أنه يدير حساباً على منصة “تيك توك” يضم آلاف المتابعين، ويستخدمه لنشر محتوى طبي مضلل والترويج لخدمات علاجية وتجميلية.

وأضاف أن العيادة كانت تعمل بدون ترخيص مخالفةً لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة، بالإضافة إلى عدم وجود عقد لتداول النفايات الخطرة، وقصور حاد في سياسات مكافحة العدوى، مما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إغلاق المنشأة فوراً بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

وتحذر الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهيب بهم التحقق من ترخيص  مزاولة المهنة للأطقم الطبية والتأكد من التراخيص الرسمية لأي مركز قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.

