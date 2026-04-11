وزير الصحة: 29 زيارة ميدانية في 12 مستشفى و16 وحدة صحية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق إدارة متابعة المشروعات القومية بالوزارة خلال الأسبوع الأول من أبريل الجاري، شمل تنفيذ 29 زيارة ميدانية في 12 مستشفى و16 وحدة صحية بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات أسفرت عن نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة التنفيذ في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة 100% مع استكمال الفرش والتأكد من جاهزيته للتشغيل الفعلي، تم متابعة مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية، بالإضافة إلى عدد كبير من وحدات «حياة كريمة» في مراكز منفلوط وديروط وملوي بأسيوط.

الانتهاء من مبنى الكلى بمستشفى العريش بنسبة 99%،

وأضاف أنه تم الانتهاء من مبنى الكلى بمستشفى العريش بنسبة 99%، ومستشفى طوارئ بغداد بنسبة 96%، ومستشفى أبو صوير المركزي بنسبة 87%، فيما تتواصل الأعمال في مستشفيات مطاي المركزي ويوسف الصديق والفيوم الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية أن الفرق عقدت 4 اجتماعات تنسيقية مع جهات الإنابة والمقاولين والإدارات المالية والفنية، بهدف دفع العمل وحل أي معوقات فنية وسرعة صرف المستخلصات، مع التأكيد على مطابقة التنفيذ لأحدث المعايير الهندسية العالمية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.