غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في جنوب لبنان
قبل انطلاق مفاوضات باكستان.. ترامب يحذر إيران من ضربات قوية حال فشل المباحثات
عريس الصالونات طلع نصاب.. زوجة تكشف مفاجأة بعد شهرين جواز في سوهاج
أحمد ساري: الاتحاد كان أعلى سكواد.. وتامر مصطفى لم يتحمل الانتقادات
بدون تغيير.. 53.08 جنيها آخر سعر للدولار في السوق الرسمية اليوم
5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة
السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية
البنك الدولي: حرب إيران ستترك آثارا متتابعة على الاقتصاد العالمي
دعاء للميت في آخر شوال.. 7 أدعية تنجيه من عذاب وظلمة القبر
الأجهزة الإلكترونية القريبة.. أسباب رفض شحن عداد الكهرباء
حسن مصطفى: المسؤولية الأكبر في سوء نتائج الأهلي تقع على اللاعبين
جيبوتي .. إعادة انتخاب الرئيس إسماعيل عمر جيله لولاية رئاسية سادسة
بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراة عن "حوكمة خدمات الطوارئ"

كلية التجارة جامعة عين شمس
كلية التجارة جامعة عين شمس
حسام الفقي

تستعد كلية التجارة جامعة عين شمس لحدث أكاديمي بارز، حيث تشهد يوم السبت الموافق 11 إبريل 2026، مناقشة رسالة للحصول على درجة الدكتوراة المهنية في إدارة الأعمال (DBA) مقدمة من الباحث حلمي أحمد أحمد عبد الرحمن.

تأتي الرسالة البحثية لمناقشة قضية حيوية تمس القطاع الطبي المصري تحت عنوان: "أثر تطبيق الحوكمة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال المشروع القومي للطوارئ"

(The Impact of Applying the Health Governance on Improving the Quality of Health Services in the National Project for Emergency Care)

ويعكس موضوع الرسالة توافقاً مع الجهود الوطنية الرامية لرفع كفاءة الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمات في الحالات الحرجة والطارئة من خلال تطبيق معايير الحوكمة الإدارية.

تكتسب هذه المناقشة العلمية زخماً استثنائياً وأهمية كبرى بتشريف معالي الأستاذ الدكتور/ خالد عاطف عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على رأس لجنة الحكم والمناقشة، مما يضفي ثقلاً كبيراً للحدث ويعكس الاهتمام المباشر من القيادة التنفيذية بالبحث العلمي الموجه لتطوير المنظومة الصحية.

وتكتمل هذه اللجنة المتميزة بعضوية نخبة من القامات القيادية والأكاديمية البارزة، لتضم إلى جانب معاليه كلاً من:
•    االدكتور/ فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والذي يضيف وجوده ثقلاً إدارياً وأكاديمياً مرموقاً يثري من القيمة العلمية للمناقشة.
•    الدكتورة/ نجوى أحمد السيسي الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة والمراجعة بالكلية، والتي تسهم بخبرتها الأكاديمية المتميزة في إثراء الجوانب العلمية والبحثية للرسالة.

ومن المقرر أن تُعقد فعاليات المناقشة في رحاب كلية التجارة جامعة عين شمس، في حضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي وإدارة الأعمال، لتضيف إسهاماً علمياً وتطبيقياً جديداً في مجال إدارة المؤسسات الصحية الحكومية.

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجلس النواب

مقترح برلماني لحجب المواقع الإباحية في مصر

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار في البنوك بعد التراجع الكبير

النجم هاني شاكر

أخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر في باريس .. خاص

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

الارصاد الجوية

نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية

البيت الأبيض يهتز .. إيران تشعل أزمة غير مسبوقة بين ترامب ورئيسة المخابرات الأمريكية

الأطفال

استشارية أسرية : غياب الدعم يدفع البعض لعرض مشكلاتهم على منصات التواصل

جانب من الحلقة

تامر شلتوت يكشف كواليس انتقاله من الإعلام إلى التمثيل

السوشيال ميديا

خبيرة اجتماعية : السوشيال ميديا ليست مصدرا آمنا للنصائح الأسرية

بالصور

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية من غير ما تأخذي بالك.. كيف تتصرفين؟

عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية
عادة بسيطة تدمّر صحتك النفسية

كارثة صامتة في البيوت.. أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك
أجهزة عادية تستخدمها يوميًا تهدد حياتك

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد