الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة غدا الجمعة .. موقف الحسابات الفلكية

تستطلع دار الإفتاء مساء غد الجمعة هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرياً، الموافق 17 أبريل 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية رسمياً عقب مغرب يوم الجمعة، ليتحدد بناءً عليها ما إذا كان يوم السبت الموافق 18 أبريل هو أول أيام الشهر الحرام، أم سيكون المتمم لشهر شوال، على أن يبدأ ذو القعدة يوم الأحد 19 أبريل.

وتشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة 1:53 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة (يوم الرؤية).

وطبقاً للمعطيات الفلكية، فإن القمر سيغرب بعد غروب شمس يوم الجمعة في سماء مكة المكرمة بمدد تصل إلى 6 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة، بينما تتراوح مدة بقائه في سماء باقي المحافظات المصرية ما بين 7 إلى 14 دقيقة.

وعلى صعيد العواصم العربية والإسلامية، تظهر الحسابات تفاوتاً في مدد بقاء الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس، حيث تتراوح المدد بين 2 و21 دقيقة في معظم الدول.



وفي المقابل، يغرب الهلال قبل غروب الشمس في بعض المدن مثل مقديشيو بالصومال بفارق دقيقتين، وكوالالمبور بماليزيا بـ 10 دقائق، وجاكرتا بإندونيسيا بـ 14 دقيقة، مما يجعل رؤيته في هذه المناطق مستحيلة يوم الجمعة.

وبناءً على هذه التوقعات العلمية، يرجح الفلكيون أن تكون غرة شهر ذي القعدة فلكياً يوم السبت الموافق 18 أبريل 2026.

ومع ذلك، تظل الكلمة الفصل والنهائية لدار الإفتاء المصرية، التي تلتزم بالرؤية الشرعية كمعيار أساسي لتحديد بدايات الشهور الهجرية، وفقاً لما استقرت عليه الأمة والمنهج العلمي للأزهر الشريف.

