ديني

دار الإفتاء: الإساءة إلى اليتيم أو قهره إثم ومنهيّ عنه شرعًا

محمد شحتة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله جعل الإساءةَ إلى اليتيم أو قهره إثمًا منهيًّا عنه شرعًا؛ فقال سبحانه: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى: 9]، وأنكر على إهماله وعدم إكرامه؛ فقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ﴾ [الفجر: 17].

شروط كفالة اليتيم

وكشفت دار الإفتاء المصرية، عن عدة شروط تجب على الأسرة التى تريد كفالة يتيم.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: يُشْتَرَط على الأسرة التي تريد كفالة اليتيم أن تسمح برقابة خارجية ومتابعة دورية للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا؛ لأن الغرض من الكفالة هي جبر خاطر المكفول وإصلاح أحواله ورعايته، وليس استغلاله.

وذكرت دار الإفتاء، في منشور لها على فيس بوك، أن كفالة اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم أو لم يتجاوز خمس عشرة سنة تكون برعايته المادية والمعنوية، يعني في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجيَّاتها؛ كما يفعل الوالدان مع ولدهما بالضبط، حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته بنفسه.

وأوضحت دار الإفتاء ، أن إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصِّحِّي الخاصِّ بالأسرة الكافلة يُعدُّ من أوجُهِ الكفالةِ التي يُثابُ الكافلُ عليها شرعًا، ويَنالُ بها عظيمَ الثواب وواسِعَ العطاء مِن المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ، ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]. وهي وسيلةٌ لتحقيق ما اشترطه المُشَرِّع المصري من ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل المكفول.

بناءُ المساكن للأيتام

وأفتت دار الإفتاء، بأنه يجوز شرعًا بناءُ المساكن للأيتام وتمليكُهم إيَّاها أو ترميمُ المنازل لهم ويُعَدُّ ذلك صدقةِ جاريةِ، وهو عملٌ طيبٌ يثابُ عليه المرءُ في الآخرةِ.

كما يجوز شرعًا لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية، والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.

ترشيحاتنا

