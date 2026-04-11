عروض مبهجة للأطفال .. مؤسسة أبو العينين تحتفل بيوم اليتيم

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد احتفال مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي عضو التحالف الوطني بيوم اليتيم، لإدخال البهجة والفرحة عليهم في هذا اليوم من خلال الهدايا والألعاب، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

وأشاد المتطوعون في الجمعية خلال لقائهم مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، بالاحتفال مؤكدين أن الأطفال كانوا سعداء.



وأشار أحد المتطوعين إلى أن الاحتفال شهد عروض كرنفال وعروض مبهجة وألعاب وفي نهاية اليوم تم توزيع الهدايا المادية والعينية على الأطفال الأيتام.

ومن جانبه، أشاد الأهالي بما تقدمه مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي لأولادهم الأيتام الذين يعيشون أجواء من الفرح والسعادة، قائلين: كل الشكر للنائب محمد أبو العينين وربنا يجازيه كل الخير.

وجاءت الفعالية برعاية النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأمناء، حيث حرصت المؤسسة على تنظيم يوم متكامل للأطفال، تضمن فقرات ترفيهية وفنية، وألعابًا تفاعلية، إلى جانب توزيع الهدايا والوجبات.

