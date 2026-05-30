قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات الطيران تحذر من فوضى حال تقييد أمريكا للرحلات الدولية

شركات الطيران
شركات الطيران
أ ش أ

 حذّرت كبرى شركات الطيران ومنظمات السفر والأعمال في الولايات المتحدة من أن أي قرار يقضي بوقف إجراءات دخول المسافرين أو إجراءات الشحنات الدولية في مطار" نيوارك ليبرتي الدولي" أو مطارات رئيسية أخرى قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، ويترك آلاف السياح والمواطنين الأميركيين عالقين، كما يعرقل شحن البضائع الحيوية.

وأوضحت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن التحذيرات جاءت بعد تصريحات أدلى بها وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، أشار فيها إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تدرس وقف إجراءات المسافرين والبضائع الدولية في مطار نيوارك بسبب عدم تعاون جهات إنفاذ القانون المحلية في ولاية نيوجيرسي مع السلطات الفيدرالية المختصة بالهجرة.

وأوضح مولين أن الإجراء قد يمتد إلى أكثر من 12 مطاراً، بما في ذلك مطارات في مدن بوسطن ودنفر وفيلادلفيا وشيكاجو ولوس أنجلوس وسياتل وسان فرانسيسكو.

وفي بيان مشترك، أكدت منظمات اقتصادية وسياحية كبرى، من بينها غرفة التجارة الأمريكية واتحاد شركات الطيران الأمريكية والاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أن تعطيل عمليات الجمارك والهجرة في مطارات البوابات الدولية الرئيسية سيؤثر سريعاً على شبكة النقل الجوي الأمريكية بأكملها، نظراً للترابط الوثيق بين الرحلات الدولية، ما سيؤدي إلى اضطرابات واسعة للمسافرين وسلاسل الإمداد والشحن.

وأشارت الجهات المعنية بالسفر إلى أن إغلاق المطارات الدولية في المدن المستهدفة قد يكلف الاقتصاد الأميركي أكثر من 70 مليار دولار سنوياً، ويؤثر على نحو 68 مليون مسافر دولي.

 كما أن أكثر من 20 ألف مسافر دولي يصلون يومياً إلى مطار نيوارك وحده، بينهم حوالي 14 ألف مواطن أميركي، ما يعني احتمال إلغاء أو تحويل عدد كبير من الرحلات.

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك. وحذرت منظمات السفر من أن أي اضطرابات واسعة النطاق قد تضر بصورة الولايات المتحدة كوجهة سياحية وترسل رسالة سلبية للزوار الدوليين.

كما نبّهت جمعية شركات الشحن الجوي إلى أن القرار قد يهدد تدفق واردات حيوية بمليارات الدولارات، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، مؤكدة أن شحنات البضائع الجوية لا يمكن إعادة توجيهها بسهولة من دون تكاليف اقتصادية كبيرة وخسائر محتملة في سلاسل التوريد.

شركات الطيران السفر الأعمال الولايات المتحدة قرار وقف إجراءات المسافرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

متى آخر وقت نحر الأضحية؟

متى آخر وقت لـ نحر الأضحية؟ اليوم.. فاحذر تأخيرها إلى هذه الساعة

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. لا تغفل عنها ورددها الآن

فضل تكبيرات العيد

ما فضل تكبيرات العيد بعد كل صلاة؟ باقي فرصتان فاغتنمهما لـ8 أسباب

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد