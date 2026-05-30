شركات الطيران تحذر من فوضى حال تقييد أمريكا للرحلات الدولية

حذّرت كبرى شركات الطيران ومنظمات السفر والأعمال في الولايات المتحدة من أن أي قرار يقضي بوقف إجراءات دخول المسافرين أو إجراءات الشحنات الدولية في مطار" نيوارك ليبرتي الدولي" أو مطارات رئيسية أخرى قد يؤدي إلى حالة من الفوضى، ويترك آلاف السياح والمواطنين الأميركيين عالقين، كما يعرقل شحن البضائع الحيوية.

وأوضحت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن التحذيرات جاءت بعد تصريحات أدلى بها وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ماركواين مولين، أشار فيها إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تدرس وقف إجراءات المسافرين والبضائع الدولية في مطار نيوارك بسبب عدم تعاون جهات إنفاذ القانون المحلية في ولاية نيوجيرسي مع السلطات الفيدرالية المختصة بالهجرة.

وأوضح مولين أن الإجراء قد يمتد إلى أكثر من 12 مطاراً، بما في ذلك مطارات في مدن بوسطن ودنفر وفيلادلفيا وشيكاجو ولوس أنجلوس وسياتل وسان فرانسيسكو.

وفي بيان مشترك، أكدت منظمات اقتصادية وسياحية كبرى، من بينها غرفة التجارة الأمريكية واتحاد شركات الطيران الأمريكية والاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أن تعطيل عمليات الجمارك والهجرة في مطارات البوابات الدولية الرئيسية سيؤثر سريعاً على شبكة النقل الجوي الأمريكية بأكملها، نظراً للترابط الوثيق بين الرحلات الدولية، ما سيؤدي إلى اضطرابات واسعة للمسافرين وسلاسل الإمداد والشحن.

وأشارت الجهات المعنية بالسفر إلى أن إغلاق المطارات الدولية في المدن المستهدفة قد يكلف الاقتصاد الأميركي أكثر من 70 مليار دولار سنوياً، ويؤثر على نحو 68 مليون مسافر دولي.

كما أن أكثر من 20 ألف مسافر دولي يصلون يومياً إلى مطار نيوارك وحده، بينهم حوالي 14 ألف مواطن أميركي، ما يعني احتمال إلغاء أو تحويل عدد كبير من الرحلات.

ويأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك. وحذرت منظمات السفر من أن أي اضطرابات واسعة النطاق قد تضر بصورة الولايات المتحدة كوجهة سياحية وترسل رسالة سلبية للزوار الدوليين.

كما نبّهت جمعية شركات الشحن الجوي إلى أن القرار قد يهدد تدفق واردات حيوية بمليارات الدولارات، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، مؤكدة أن شحنات البضائع الجوية لا يمكن إعادة توجيهها بسهولة من دون تكاليف اقتصادية كبيرة وخسائر محتملة في سلاسل التوريد.