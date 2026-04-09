مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تحتفل بيوم اليتيم | صور

احتفلت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بيوم الطفل اليتيم، في أجواء إنسانية مليئة بالبهجة والاهتمام، تأكيدًا على دورها المستمر في دعم ورعاية الأطفال.

وجاءت الفعالية برعاية النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وسمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الأمناء، حيث حرصت المؤسسة على تنظيم يوم متكامل للأطفال، تضمن فقرات ترفيهية وفنية، وألعابًا تفاعلية، إلى جانب توزيع الهدايا والوجبات.

وشهد اليوم تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، الذين عاشوا لحظات من الفرح الحقيقي، في إطار اهتمام المؤسسة بالدعم النفسي والمعنوي للأطفال الأيتام، وتعزيز شعورهم بالاحتواء والاهتمام.

وأكدت المؤسسة أن رعاية الأطفال الأيتام تمثل أولوية والتزام دائم يتجدد عبر برامجها ومبادراتها على مدار العام، تشمل الدعم التعليمي والصحي والاجتماعي.