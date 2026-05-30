الشؤون الإسلامية السعودية تبدأ توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها في منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، البدء في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تنفذ أعمال التوزيع داخل صالات المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصال الهدية للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأوضحت أن عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام بلغ (1.9) مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والمترجمة إلى أكثر من (80) لغة عالمية؛ بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة.

وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع ستستمر خلال الأيام المقبلة في مختلف منافذ مغادرة الحجاج الجوية والبرية والبحرية، بما يضمن وصول الهدية إلى أكبر عدد من ضيوف الرحمن، في إطار العناية التي توليها القيادة الرشيدة بالحجاج وخدمتهم منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، ونشر كتاب الله تعالى، وتعزيز استفادة المسلمين من معاني القرآن الكريم بمختلف لغات العالم.