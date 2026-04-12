الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

شاركت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادتى قوات المظلات والصاعقة أبناء شهداء الوطن والأطفال ممن فقدوا ذويهم الإحتفال بيوم اليتيم ، وذلك استمرارا للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة لتعزيز قيم الولاء والإنتماء لكافة أطياف المجتمع.

وتضمنت الفعاليات تنظيم الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مراسم استقبال للأطفال بمشاركة القادة والضباط ، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية التى رسمت البهجة على وجوه الأطفال وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية عليهم بما يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

كما شاركت قيادتي قوات المظلات والصاعقة الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم ، حيث بدأت الزيارة بمشاركاتهم تناول وجبة الإفطار، تلى ذلك تقديم عدد من فقرات الألعاب الجماعية التى ساهمت فى خلق حالة من السعادة والفرحة فى قلوبهم ، أعقبها تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الخاص التى نفذها مقاتوا قوات المظلات والصاعقة والتى أظهرت القدرة والكفاءة القتالية العالية لهم، واختتمت الإحتفالية بإلتقاط عدد من الصور التذكارية.

وأعرب الأطفال عن عميق شكرهم وإمتنناهم للقوات المسلحة على مشاركتهم هذا اليوم الذى سيظل عالقاً فى أذهانهم وما جسده ذلك من أسمى معانى الوفاء والمسئولية تجاهم.