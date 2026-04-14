محافظ الجيزة يتابع ملف التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة بالصف

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق مركز ومدينة الصف وذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي المدينة لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز في تلك الملفات الحيوية.



بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة الصف ونوابه .



خلال اللقاء وجّه المحافظ بالتنسيق مع الأجهزة والهيئات المعنية بملفات التصالح والتقنين خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية لسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يحقق الاستقرار القانوني ويدعم جهود الدولة في هذا الملف.



مشيراً إلى أنه تم البت في ٩٧% من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء وجاري إنهاء باقي الطلبات.

وأكد المحافظ حرصه على تعزيز قدرات أجهزة المحافظة وتمكين الكفاءات ودعم قطاعات العمل بالعمالة الكافية بما يضمن تنفيذ المهام المكلفة بها الأجهزة التنفيذية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.



واطلع المحافظ علي جهود النظافة ورفع المخلفات حيث تم رفع نحو ٥٠٠٠ طن من الرتش والقمامة إلى جانب تنفيذ خطة تجميل ورفع كفاءة مداخل عدد من القرى بالتعاون مع المجتمع المدني .

كما أشار إلى استحداث ساحات انتظار لاستيعاب حركة السيارات بمداخل القرى بما يسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق .



شدد المحافظ على رئيس المركز بضرورة التعامل الحازم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.