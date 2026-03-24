تنافس أبل وبإمكانات ثورية.. تعرف على أفضل ساعات ذكية في الأسواق

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق التي تنافس ساعات أبل والتي تأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة.وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تقارب ساعة Apple Watch الذكية



مواصفات ساعة Oppo Watch X3

أطلقت أوبو أحدث ساعاتها الذكية، Watch X3 والتي تأتي بتصميم مذهل، وميزات متقدمة لتتبع الصحة

تتميز ساعة Oppo Watch X3 بتصميم خفيف الوزن مصنوع بالكامل من التيتانيوم وشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 1.5 بوصة توفر سطوعًا عاليا لضمان رؤية واضحة تحت أشعة الشمس

تتمتع الساعة الذكية بمتانة عالية بفضل مقاومتها للغبار والماء وتتفوق ساعة Watch X3 في تتبع الصحة، إذ توفر تقييمات لمخاطر ضغط الدم بدون استخدام أجهزة قياس الضغط التقليدية، ومراقبة يومية لضغط الدم

تأتي ساعة Oppo Watch X3 بمستشعرات تخطيط القلب الكهربائي، ومعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وقياس درجة حرارة المعصم، بالإضافة إلى فحص صحي مدته 60 ثانية يحلل 14 مؤشرًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويشمل تتبع النوم واكتشاف مراحل النوم، ومراقبة الشخير، وتحليل مخاطر مشاكل النوم.

ساعة Oppo Watch X3

ميزات ساعة أوبو X3

تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي و تتضمن وضع جري لحرق الدهون وتتعقب الساعة أيضا مقاييس اللياقة البدنية التفصيلية مثل وقت ملامسة القدم للأرض، وتوازن الخطوة، وحرق السعرات الحرارية وتستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تأتي الساعة مزودة بوظيفة شريحة eSIM مستقلة للمكالمات والرسائل، وإصدار ساعة ذكية مزود بتطبيق WeChat للتواصل بدون هاتف وتعمل بنظام ColorOS Watch 16 مع واجهات ساعة قابلة للتخصيص، وإشعارات سريعة، وتحكم بالإيماءات.

توفر البطارية ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المكثف، وخمسة أيام من الاستخدام العادي، و16 يومًا في وضع البطارية الطويلة.

مواصفات ساعة Rollme Vast



أعلنت شركة Rollme عن أحدث ساعاتها الذكية، Rollme Vast. وهي تجمع بين شاشة منحنية وميزات تتبع الصحة وبطارية ضخمة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة.

تتميز ساعة Rollme Vast بشاشة IPS منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 1.83 بوصة ذات حواف رفيعة، وأزرار تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وتصميم أنيق وعصري. كما توفر مجموعة متنوعة من واجهات الساعة وتدعم خلفيات الصور المخصصة.

بحسب الشركة المصنعة، تتضمن الساعة الذكية ميزات متقدمة لتتبع الصحة من خلال مستشعر HX3918. فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وتُصدر تنبيهات في حال ارتفاع معدل ضربات القلب، وتتتبع مستويات الأكسجين في الدم. كما توفر مراقبة النوم، وتحلل مراحل النوم العميق والخفيف وحركة العين السريعة (REM) لمساعدة المستخدمين على تحسين عادات نومهم.

مواصفات ساعة Rollme Vast

أضافت Rollme أكثر من 70 وضعًا رياضيًا إلى ساعة Vast. تكتشف هذه الأوضاع تلقائيًا أنشطة مثل الجري والتجديف وتسلق الصخور، مع إنشاء تقارير مفصلة بعد التمرين. تتميز الساعة الذكية أيضًا بمقاومة للماء بمعيار IP68، مما يسمح للمستخدمين بتتبع مقاييس السباحة مثل معدل ضربات الذراع ومسافة السباحة

زودت شركة Rollme ساعة Vast ببطارية سعة 1000 مللي أمبير، مما يقلل بشكل ملحوظ من الحاجة إلى الشحن المتكرر. وتدّعي الشركة أن الساعة الذكية تدوم حتى 40 يومًا في الوضع العادي، حتى مع تفعيل مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر. ويمكن تمديد عمر البطارية إلى 200 يوم في وضع الاستعداد، مما يجعلها من أكثر الساعات الذكية كفاءة في استهلاك الطاقة في السوق.

يدعم جهاز Vast تقنية Bluetooth 5.4 لإجراء مكالمات عالية الدقة. ويتضمن مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين إدارة الجداول الزمنية، وضبط المنبهات، والتحكم في الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية.

الأسعار والتوافر



يتوفر جهاز Rollme Vast الآن باللونين الأسود والفضي بسعر قدره 29.99 دولارًا أمريكيًا في متجر Rollme الرسمي .

ساعة Watch X3

قد تستعد شركة أوبو لإضافة خيار أصغر إلى تشكيلة ساعاتها الذكية. تشير تسريبات حديثة إلى إصدار نسخة مصغرة من ساعة أوبو واتش إكس 3، يُرجح أنها موجهة للمستخدمين الذين أعجبهم الطراز الأساسي لكنهم وجدوه كبيرًا بعض الشيء للاستخدام اليومي

تُعتبر ساعة Watch X3 القياسية، التي أُطلقت مؤخرًا في الصين، من الساعات الفاخرة. فهي تتميز بهيكل من التيتانيوم، وشاشة LTPO OLED ساطعة بحجم 1.5 بوصة، ومعالج Snapdragon W5 من الجيل الأول، بالإضافة إلى ميزات مثل تخطيط القلب الكهربائي وتتبع درجة حرارة الجلد. كما يُعد عمر البطارية نقطة قوة بارزة، خاصةً في أوضاع توفير الطاقة

ساعة أوبو

تصميم ساعة أوبو

أما عن تصميم الساعة فمن المتوقع أن تأتي بهيكلاً وشاشة أصغر، ربما في حدود 1.3 إلى 1.4 بوصة. ومن المحتمل أيضاً أن تكون البطارية أصغر قليلاً، مما قد يؤثر على عمر البطارية الإجمالي. مع ذلك، فإن هذه التنازلات ليست غريبة، وبالنسبة للكثيرين، يُعد الحجم الأكثر راحةً أهم.

لم يُعلن بعد عن موعد إطلاقه بشكل واضح. أشارت بعض التقارير السابقة إلى شهر أبريل، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن كما أن توفرها عالميًا لا يزال غير مؤكد وقد سبق لشركة أوبو أن أعادت تصميم نماذج مشابهة تحت علامة ون بلس التجارية، لذا من المحتمل أن يسير هذا المنتج على نفس النهج.



