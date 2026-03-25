بميزات ثورية.. أبل تخطط لإطلاق أرخص iPad خلال 2026

تُشير التقارير إلى أن شركة آبل تُحضّر لإطلاق جهاز iPad 12 في أواخر عام 2026، والذي سيضمّ ترقيةً هائلةً لشريحة سلسلة A. وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد جهازها اللوحي الأقل سعرًا بتقنيات Apple Intelligence ومساعد Siri الأكثر ذكاءً.

من جانبها قد أحدثت شركة آبل لموجة منتجات جديدة في العديد من خطوط إنتاجها، إلا أن جهاز iPad الأساسي لا يزال متأخراً بشكل ملحوظ. والآن، وفقاً لمارك جورمان من بلومبيرج ، فإن جهاز iPad 12 الجديد "جاهز للإطلاق" ومن المقرر طرحه قبل نهاية عام 2026.

بينما أشارت تقارير سابقة إلى احتمال استخدام شريحة A19 (المستخدمة في آيفون 17 ) مباشرةً في الجهاز، يرى محلل بلومبيرج أن شريحة A18 من آيفون 16 هي الأنسب لتشغيل الجهاز اللوحي. وتأتي كلتا الشريحتين A18 وA19 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، وهي كافية لتشغيل تطبيق Apple Intelligence.

على الجانب الآخر يعد هدف آبل هو تجهيز جميع منتجاتها من أجهزة آيفون وآيباد وماك لاستقبال تقنية آبل الذكية.

يضمن هذا التحديث في الأجهزة قدرة جهاز آيباد الأساسي على التعامل مع الميزات القادمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سيري المُعاد تصميمها والأكثر ذكاءً وأدوات الكتابة المتقدمة.

على الجانب الآخر و باستثناء ترقية المعالج، لا يُتوقع أي تغييرات تصميمية جوهرية، إذ سيبقى التصميم الجمالي للهيكل الحالي كما كان متوقعًا سابقًا

يُعدّ جهاز iPad 11 الأساسي الحالي (الذي سيصدر في مارس 2025) أرخص جهاز iPad يمكنك شراؤه (مباشرةً من Apple). يتميز بشاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة، ومعالج A16 Bionic (مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت)، بالإضافة إلى منفذ USB-C، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم الوضع الأفقي، وتوافقه مع لوحة مفاتيح Apple Magic Keyboard Folio