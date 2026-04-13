مكالمة هاتفية بين وزيريّ خارجية السعودية وإيران بعد محادثات إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ناقش مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات التي أعقبت المحادثات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد.

ويأتي هذا الاتصال بعد فشل المحادثات في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ما يهدد وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الاتصال، ناقش الجانبان آخر التطورات التي أعقبت مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة".

وكانت محادثات إسلام آباد، التي استمرت من السبت إلى فجر الأحد، أول لقاء مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من عقد، وأرفع مستوى من المحادثات منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة شن غارات على إيران في 28 فبراير.

وردت طهران بشن هجمات على إسرائيل ودول الخليج .

وأعلنت الوزارة، يوم الخميس، أن آخر اتصال هاتفي بين الأمير فيصل وعراقجي كان الأسبوع الماضي.

