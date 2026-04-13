الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو يدعم حصارًا بحريًا على طهران.. وبزشيكان: سندافع بحزم عن حقوقنا

محمد على

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق الشعب الإيراني، مشددًا على أن السياسة الوطنية قائمة على حماية المصالح العليا للدولة.

وأضاف الرئيس الإيراني: تهديد العدو باستهداف البنى التحتية يعكس عجزه عن فرض إرادته وندين صمت بعض المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان إزاء جرائم العدو ضد بلادنا".

فيما قال رئيس الوزراء في الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو، ‌الإثنين، إن جي دي ‌فانس ‌نائب الرئيس الأمريكي اتصل ‌به ‌⁠الأحد بعد مغادرته ⁠إسلام ‌آباد وأطلعه على ⁠آخر المستجدات بشأن ⁠المفاوضات ​التي ⁠جرت ​مطلع الأسبوع ​مع إيران وانتهت دون التوصل ​لاتفاق.

وأوضح نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "بما أن إيران خرقت القواعد، قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. نحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، ونحن ننسق مع الولايات المتحدة بشكل دائم".

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الساعة الثانية بتوقيت جرينيتش الاثنين، بعد فشل جولة التفاوض مع طهران في إسلام آباد.

وأجرى مسؤولون أمريكيون يتقدمهم نائب الرئيس جي دي فانس، وإيرانيون يقودهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، محادثات سلام في باكستان انتهت من دون تحقيق نتيجة، وذلك بالتزامن مع هدنة لأسبوعين.

ومع إعلان تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، أكدت تقارير بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات بانتقال القوات إلى حالة "تأهب فوري".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش بدأ "إجراءات قتالية منظمة"، وهي وتيرة عمل عسكرية متسارعة تحاكي الاستعدادات التي سبقت عمليات كبرى سابقة.


 

