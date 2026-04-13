بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام

قال البابا ليو بابا الفاتيكان ، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الاثنين، إنه يعتزم مواصلة التحدث ضد الحرب بعد الهجوم المباشر الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زعيم الكنيسة التي تضم 1.4 مليار عضو.



وفي تصريحات أدلى بها على متن الرحلة البابوية إلى الجزائر، حيث يبدأ أول بابا أمريكي جولة لمدة 10 أيام إلى أربع دول أفريقية، قال البابا ليو: إن الرسالة المسيحية تتعرض "لإساءة الاستخدام".



وقال ليو لوكالة رويترز أثناء استقباله الصحفيين على متن الطائرة: "لا أريد الدخول في نقاش معه، لا أعتقد أن رسالة الإنجيل يجب أن يساء استخدامها بالطريقة التي يفعلها البعض".

وقال متحدثاً باللغة الإنجليزية: "سأواصل التحدث بصوت عالٍ ضد الحرب، ساعياً إلى تعزيز السلام، وتعزيز الحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".



البابا ليو يزور الدول الأفريقية



يبدأ البابا ليو الرابع عشر اليوم زيارةً رسميةً تستغرق 11 يومًا إلى الجزائر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية، وهي أول رحلة دولية رئيسية له منذ توليه البابوية العام الماضي.



وقال ليو: "هناك الكثير من الناس يعانون في العالم اليوم.. الكثير من الأبرياء يُقتلون.. وأعتقد أنه يجب على أحدهم أن يقف ويقول إن هناك طريقة أفضل".

وأضاف البابا :"رسالة الكنيسة، رسالتي، رسالة الإنجيل: طوبى لصانعي السلام. أنا لا أنظر إلى دوري على أنه سياسي، أو سياسي".

وبرز ليو، وهو في الأصل من شيكاجو، كناقد صريح للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في الأسابيع الأخيرة، وندد بـ "جنون الحرب" في نداء سلام يوم السبت.

ترامب يهاجم البابا



قال ترامب، في رد واضح على انتقادات البابا لكل من الصراع وسياسات الهجرة المتشددة للبيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم الأحد إن ليو كان "فظيعاً".

كتب ترامب في منشور على موقع Truth Social: "البابا ليو ضعيف في مكافحة الجريمة، وكارثي في ​​السياسة الخارجية".