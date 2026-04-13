توقعات بارتفاع أسعار الغاز المسال في آسيا إثر إعلان واشنطن فرض حصار بحري على موانئ إيران

أ ش أ

توقع خبراء ومحللون في قطاع الطاقة، اليوم / الإثنين /، ارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال (LNG) في الأسواق الآسيوية، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، إثر تعثر محادثات السلام بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" بأن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت - في بيان رسمي - بدء القوات الأمريكية تنفيذ إجراءات حصار على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية.

وأكدت القيادة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على حرية الملاحة للسفن المتجهة إلى موانئ دول أخرى عبر مضيق هرمز.

وأثار فشل المفاوضات الدبلوماسية مخاوف واسعة النطاق من اضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريانا حيويا لنحو خمس الإمدادات العالمية.

وأشار متعاملون في السوق إلى أن استمرار حالة التوتر قد يدفع الأسعار الفورية في آسيا لتجاوز حاجز 19 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي التي استقرت عند 17 دولارا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق العالمية تحركات الصين، أكبر مستورد للغاز المسال عالميا، ومدى مسارعتها لتعويض مخزوناتها، وسط احتمالات بتحويل وجهة بعض الشحنات من أوروبا لتلبية الطلب المحلي.

وكانت شركة "تشاينا ناشيونال بتروليوم" الحكومية قد شرعت بالفعل في تعزيز ضخ الغاز في مواقع التخزين الجوفية الكبرى غرب البلاد لتأمين احتياجاتها.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، شهدت أسعار الغاز الطبيعي قفزة ملموسة فور صدور التعهدات الأمريكية بفرض الحصار، مما يزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني أصلا من تراجع الواردات الآسيوية لأدنى مستوياتها في 6 سنوات نتيجة الصراعات الإقليمية المستمرة.