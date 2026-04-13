تعطل مرور ناقلات صينية للمضيق.. أزمة كبيرة تتصاعد بسبب ترامب

كشفت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية عن مشكلات عدة بسبب الوعيد الأمريكي بحصار موانئ إيران وإغلاق مضيق هرمز بما يؤثر على حركة التجارة الدولية قد تصل لأزمة غذاء فيما أكد نائب الرئيس الإيراني تمسكهم بحقوقهم القانونية والدفاع عن أمنهم في مواجهة أي تعد.



مشكلة ناقلات صينية في هرمز

وذكرت ستريت جورنال أن شركة كوسكو الصينية للشحن أكدت وجود مشكلة ببقاء 5 ناقلات تابعةلها في مضيق هرمز، كان مقررًا لها أن تعبر مضيق هرمز وهي عالقة الآن ولن تعبر.

في هذا السياق المأزوم، أوردت رويترز عن شركة هاباج لويد للشحن بأن هناك خطير كبير في حركة الملاحة حيث لا يمكن الإبحار عبر مضيق هرمز ما دامت هناك ألغام ويصعب تقييم ما إذا كانت خطط أمريكا بشأن هرمز ستدخل حيز التنفيذ.

كما أوردت صحف دولية بيانات ملاحية تقول بأن ناقلتان مرتبطتان بإيران تغادران مياه الخليج العربي عبر مضيق هرمز.

20 ألف بحار هندي

فيما قال الأمين العام للاتحاد الوطني للبحارة بالهند بأن 20 ألف بحار هندي هم عالقون الآن في مضيق هرمز في أوضاع إنسانية مزرية.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس المنظمة البحرية الدولية أن الوضع حول مضيق هرمز مقلق للغاية وآلاف البحارة يواجهون مخاطر.

فيما طالب رئيسة المفوضية الأوروبية باستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حيث تكتسب أهمية قصوى، مشيرًا إلى إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بينما يشتعل لبنان.

الخارجية الصينية

فيما نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الصيني قوله أن حصار مضيق هرمز لا يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.



روسيا تهاجم ترامب

وقال الكرملين الروسي أن عرض روسيا بقبول اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال ساري المفعول، مسعى ترمب لفرض حصار على الموانئ الإيرانية سيؤثر سلبا على الأسواق العالمية.

وكشفت منصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية عن مصادر: بأن ترامب يدرس استئناف الضربات إذا لم يجبر الحصار البحري الأمريكي إيران على تغيير مسارها وأن الوسطاء سيواصلون المحادثات مع واشنطن وطهران لسد الفجوات والتوصل لاتفاق ينهي الحرب، فيما ستكون الأهداف الإيرانية التي قد تهاجمها الولايات المتحدة بنى تحتية هددت باستهدافها سابقا.

ويريد ترامب منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في المحادثات.