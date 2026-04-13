وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل ممثلي شركة "باراسون" الهندية لبحث سبل التعاون الاستراتيجي
الذهب يفقد 30 جنيهًا محليًا و42 دولارًا عالميًا في يوم واحد
قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب
بابا الفاتيكان مهاجما ترامب: الرسالة المسيحية تتعرض لـ إساءة الاستخدام
عيد شم النسيم.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا للقانون
باتفاق مع الري | تحرّك في الفضائيات والإذاعة للتوعية بترشيد استهلاك المياه
اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله في بلدة بنت جبيل
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي
بسبب إمام عاشور.. قرار عاجل من الأهلي بشأن أفشة
بهجة الربيع تنعش سياحة جنوب سيناء.. إقبال كثيف على المنتجعات والشواطئ في شم النسيم
الذهب يتراجع في مصر وعيار 21 يفقد 30 جنيها تحت ضغط الدولار والتضخم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تعطل مرور ناقلات صينية للمضيق.. أزمة كبيرة تتصاعد بسبب ترامب

هرمز
محمد على

كشفت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية عن مشكلات عدة بسبب الوعيد الأمريكي بحصار موانئ إيران وإغلاق مضيق هرمز بما يؤثر على حركة التجارة الدولية قد تصل لأزمة غذاء فيما أكد نائب الرئيس الإيراني تمسكهم بحقوقهم القانونية والدفاع عن أمنهم في مواجهة أي تعد.
 

مشكلة ناقلات صينية في هرمز

وذكرت ستريت جورنال أن شركة كوسكو الصينية للشحن أكدت وجود مشكلة ببقاء 5 ناقلات تابعةلها في مضيق هرمز، كان مقررًا  لها أن تعبر مضيق هرمز وهي عالقة الآن ولن تعبر.

في هذا السياق المأزوم، أوردت رويترز عن شركة هاباج لويد للشحن بأن هناك خطير كبير في حركة الملاحة حيث لا يمكن الإبحار عبر مضيق هرمز ما دامت هناك ألغام ويصعب تقييم ما إذا كانت خطط أمريكا بشأن هرمز ستدخل حيز التنفيذ.

كما أوردت صحف دولية بيانات ملاحية تقول بأن ناقلتان مرتبطتان بإيران تغادران مياه الخليج العربي عبر مضيق هرمز.

20 ألف بحار هندي

فيما قال الأمين العام للاتحاد الوطني للبحارة بالهند بأن 20 ألف بحار هندي هم عالقون الآن في مضيق هرمز في أوضاع إنسانية مزرية.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز عن رئيس المنظمة البحرية الدولية أن الوضع حول مضيق هرمز مقلق للغاية وآلاف البحارة يواجهون مخاطر.

فيما طالب رئيسة المفوضية الأوروبية باستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حيث تكتسب أهمية قصوى، مشيرًا إلى إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بينما يشتعل لبنان.

الخارجية الصينية

فيما نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الصيني قوله أن حصار مضيق هرمز لا يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
 

روسيا تهاجم ترامب

وقال الكرملين الروسي أن عرض روسيا بقبول اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال ساري المفعول، مسعى ترمب لفرض حصار على الموانئ الإيرانية سيؤثر سلبا على الأسواق العالمية.

وكشفت منصة أكسيوس الإخبارية الأمريكية عن مصادر:  بأن ترامب يدرس استئناف الضربات إذا لم يجبر الحصار البحري الأمريكي إيران على تغيير مسارها وأن الوسطاء سيواصلون المحادثات مع واشنطن وطهران لسد الفجوات والتوصل لاتفاق ينهي الحرب، فيما ستكون الأهداف الإيرانية التي قد تهاجمها الولايات المتحدة بنى تحتية هددت باستهدافها سابقا. 

ويريد ترامب منع إيران من استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط في المحادثات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

البحث عن الجثة

غرق طالب بمياه بحر مويس خلال احتفالة بشم النسيم بالشرقية

المشاجرة

إصابة سيدتين .. القبض على أطراف مشاجرة في محطة مترو

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على طليقته بمساعدة 3 سيدات

بالصور

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم
قواعد تناول الفسيخ والرنجة بأمان في شم النسيم

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات ممتعة اختفت

شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك
شم النسيم مش زي زمان.. 5 عادات اختفت وهتزعلِك

ضربة قاضية.. تراجع مبيعات أغلى سيارة بورش في العالم

بورش
بورش
بورش

ضبط 16 طن أسماك مملحة ومدخنة خلال حملات رقابية مكثفة بالشرقية

ضبط فسيخ
ضبط فسيخ
ضبط فسيخ

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد