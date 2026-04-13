بنك الاحتلال المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف

تدخل بنك إسرائيل المركزي، بشكل مباشر لوقف تراجغ الشيكل واحتواء تقلبات سوق الصرف، في محاولة لمنع تفاقم الاضطرابات المالية الناتجة عن تداعيات الحرب مع إيران.

وذكرت صحيفة جلوبس الاسرائيلية، في تقرير لها أن بنك إسرائيل باع ما قيمته نحو 64 مليون دولار من العملات الأجنبية عبر معاملات إعادة الشراء (الريبو) خلال الحرب مع إيران، في إطار تدخلاته لدعم استقرار سوق الصرف.

وتابعت : للمرة الثانية يتدخل بنك إسرائيل في أحد الأسواق الفرعية للعملات الأجنبية، عبر سوق إعادة الشراء (الريبو)، وفقاً لتقريره الشهري عن سوق الصرف الأجنبي الصادر اليوم.

وتقول الصحيفة : يأتي ذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لضمان استقرار الأسواق، خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية.

وتعد عملية الريبو (اتفاقية إعادة الشراء إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها البنوك المركزية لضخ السيولة في النظام المالي بشكل مؤقت.

وتعتمد هذه العملية على قيام البنك المركزي بشراء أصول مالية غالبا سندات حكومية من البنوك أو المؤسسات المالية، مع الاتفاق على إعادة بيعها لها في وقت لاحق وبسعر محدد مسبقا.

وخلال الحرب، استخدم البنك المركزي أدوات أخرى، أبرزها بيع العملات الأجنبية بشكل مباشر، حيث ضخ مليارات الدولارات في السوق في بداية الأزمة للحد من تراجع العملة المحلية لا نقل في السابق برامج مقايضة بين الدولار والشيكل لتوفير العملة الأجنبية للمؤسسات المالية.

وبلغ سعر صرف العملة الإسرائيلية حوالي 3.03 شيكل للدولار، أي بانخفاض قدره 25% تقريباً عن بداية الحرب.

وتشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة. وترى مصادر السوق أن خطر التورط في لبنان وانهيار وقف إطلاق النار مع إيران يشكلان تهديداً كبيراً لقوة العملة الإسرائيلية.