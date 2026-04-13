قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب كولومبوس كرو: إصابة وسام أبو علي مقلقة وننتظر الفحوصات
هجوم إسرائيلي على مركز للصليب الأحمر اللبناني واستشهاد شخص
نجم تشيلسي الغاني ليس الأول| رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة
هتنزلي غصب عنك | سب وخناقة في ميكروباص تنتهي في قسم الشرطة بالقليوبية
باكستان واليابان تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة ومحادثات إسلام آباد الأخيرة
مقتل لاعب غاني في هجوم مسلح على حافلة فريقه
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
مقترح برلماني بإنشاء مجلس أعلى للأسرة
إقبال كبير على حدائق ومتنزهات الإسكندرية احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع
تنقيب عن آثار وإنهاء حياة أطفال.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بدمنهور
الخارجية الصينية: أمن واستقرار مضيق هرمز يحمي المصالح المشتركة للمجتمع الدولي
بنك الاحتلال المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك الاحتلال المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف

بنك إسرائيل المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف
بنك إسرائيل المركزي يتدخل لوقف هبوط الشيكل واحتواء اضطرابات سوق الصرف
أ ش أ

تدخل بنك إسرائيل المركزي، بشكل مباشر لوقف تراجغ الشيكل واحتواء تقلبات سوق الصرف، في محاولة لمنع تفاقم الاضطرابات المالية الناتجة عن تداعيات الحرب مع إيران.

وذكرت صحيفة جلوبس الاسرائيلية، في تقرير لها أن بنك إسرائيل باع ما قيمته نحو 64 مليون دولار من العملات الأجنبية عبر معاملات إعادة الشراء (الريبو) خلال الحرب مع إيران، في إطار تدخلاته لدعم استقرار سوق الصرف.

وتابعت : للمرة الثانية يتدخل بنك إسرائيل في أحد الأسواق الفرعية للعملات الأجنبية، عبر سوق إعادة الشراء (الريبو)، وفقاً لتقريره الشهري عن سوق الصرف الأجنبي الصادر اليوم.

وتقول الصحيفة : يأتي ذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لضمان استقرار الأسواق، خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية.

وتعد عملية الريبو (اتفاقية إعادة الشراء إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها البنوك المركزية لضخ السيولة في النظام المالي بشكل مؤقت.

 وتعتمد هذه العملية على قيام البنك المركزي بشراء أصول مالية غالبا سندات حكومية من البنوك أو المؤسسات المالية، مع الاتفاق على إعادة بيعها لها في وقت لاحق وبسعر محدد مسبقا.

وخلال الحرب، استخدم البنك المركزي أدوات أخرى، أبرزها بيع العملات الأجنبية بشكل مباشر، حيث ضخ مليارات الدولارات في السوق في بداية الأزمة للحد من تراجع العملة المحلية لا نقل في السابق برامج مقايضة بين الدولار والشيكل لتوفير العملة الأجنبية للمؤسسات المالية.

وبلغ سعر صرف العملة الإسرائيلية حوالي 3.03 شيكل للدولار، أي بانخفاض قدره 25% تقريباً عن بداية الحرب.

وتشير الصحيفة إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة. وترى مصادر السوق أن خطر التورط في لبنان وانهيار وقف إطلاق النار مع إيران يشكلان تهديداً كبيراً لقوة العملة الإسرائيلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 13 أبريل 2026 بالبنوك

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

ترشيحاتنا

سعر الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع جديد.. أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعربية والبورصة العالمية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة للمياه تدعو العملاء لتحديث بياناتهم لضمان استدامة الخدمات المقدمة

جانب من الاجتماع

القابضة للمياه: تفعيل منظومة الآيسكور لتعزيز كفاءة الخدمات

بالصور

قبل الأكل.. علامة خطيرة تكشف الفسيخ المسمم

مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه
مش كل فسيخ آمن.. علامة بسيطة تكشف السم قبل ما تاكليه

بعد 20 عاما من الانتظار.. لكزس تطلق سيارة GX الهجينة

لكزس GX
لكزس GX
لكزس GX

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من خطأ قاتل

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد