الخارجية الصينية: أمن واستقرار مضيق هرمز يحمي المصالح المشتركة للمجتمع الدولي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، اليوم (الإثنين) إن حماية الأمن والاستقرار وضمان المرور دون عوائق في مضيق هرمز، أمور تحمي المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة أن بحريتها ستبدأ في منع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة المضيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريح اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن المحادثات التي عُقدت بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان تمثل خطوة نحو خفض التصعيد.

وأعرب عن أمل الصين في أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بترتيبات وقف إطلاق النار المؤقت، وأن تظل ملتزمة بالقنوات السياسية والدبلوماسية لتسوية النزاعات، وذلك لتجنب تجدد القتال وتهيئة الظروف لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن الصين تعارض أي ادعاءات لا أساس لها من الصحة أو ربطا خبيثا، وذلك ردا على تقارير تزعم أن الصين تخطط لإرسال أسلحة إلى إيران.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية ، أن الصين تنتهج دائما نهجا حذرا ومسؤولا في تصدير المنتجات العسكرية، وتفرض رقابة صارمة على هذه الصادرات بما يتماشى مع قوانينها ولوائحها الداخلية والتزاماتها الدولية.