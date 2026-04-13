الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيانات شحن: ناقلتان تغادران الخليج عبر مضيق هرمز قبل الحصار الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أظهرت بيانات ​شحن من كبلر ‌ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلتين ​غادرتا الخليج ​اليوم الإثنين عبر مضيق ⁠هرمز، وذلك ​قبل الحصار ​الذي تعتزم الولايات المتحدة فرضه على الموانئ ​والمناطق الساحلية ​الإيرانية.


 

وأظهرت بيانات كبلر ، أن ‌الناقلة "أورورا" ⁠محملة بمنتجات نفطية إيرانية، بينما تحمل الناقلة "نيو ​فيوتشر" ​وقود ⁠الديزل المحمل من ميناء ​الحمرية في ​الإمارات.

وأعلن الجيش الأمريكي، مساء أمس الأحد، عن تنفيذ حصار مشدد على موانئ إيران بدءا من صباح اليوم الاثنين 13 أبريل الحالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، "سننفذ حصارا على موانئ إيران بدءا من 13 أبريل الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي".

من جانبه، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديده بمحو الحضارة الإيرانية هو ما أجبر طهران على الجلوس إلى طاولة التفاوض، محذرا من أن ما ينتظر إيران اقتصاديا سيكون أسوأ مما حدث في فنزويلا. 

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، اعتبر ترامب أن لغة التهديد القصوى هي ما دفع طهران للتفاوض، قائلا: "منشوري عن محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين لطاولة التفاوض، لا أجد أي حرج في التهديد بزوال الحضارة الإيرانية بأسرها". 

وأضاف: "جاءوا إلى الطاولة وكأنهم يمتلكون أوراق الضغط، لكنهم لا يمتلكون شيئا الإيرانيون لم يغادروا طاولة المفاوضات، وأتوقع أن يعودوا وأن يمنحونا كل ما نريد. قلتُ إنني أريد كل شيء — لا تسعين بالمئة ولا خمسة وتسعين، بل كل شيء — فإيران لا تملك أوراقا لتفاوض بها".

بورصات لندن الخليج مضيق هرمز الولايات المتحدة الموانئ الديزل الإمارات

