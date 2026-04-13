تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران

أعلنت وكالة "إيسنا" الإيرانية نقلا عن السفارة الروسية في طهران عن تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران.

وقالت السفارة الروسية في بيانها: "الشعب الروسي في هذه الظروف الصعبة يواصل دعمه للأصدقاء الإيرانيين بأشكال مختلفة، سواء على المستويين الحكومي أو الأهلي".





وتم تنظيم شحنة المساعدات بمبادرة من إيريك بوغوسلافسكي عضو مجلس "الدوما" الروسي مؤسس صندوق "نيفيس" الخيري، وبالتعاون مع الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان الروسية والقنصلية الإيرانية في قازان عاصمة الجمهورية.





أعرب منصور حسيني القنصل الإيراني في قازان عن تقديره لهذه اللفتة الإنسانية، وقال: "لقد احتلت المساعدة والتعاطف الصادق من شعب ومنظمات جمهورية تتارستان وروسيا مكانة خاصة في أذهان وقلوب الشعب الإيراني. لن ننسى أبدا الكرم الذي قدم لنا فكما نقف بثبات أمام التحديات، نحني رؤوسنا امتنانا على ذلك. وأنا واثق من أن اسم صندوق 'نيفيس' وشعب تتارستان سيدخلان تاريخ الدبلوماسية الإنسانية الإيرانية".





وتواصل وزارة الطوارئ الروسية تسيير قوافل مساعدات إنسانية جوا وبرا إلى أذربيجان، ومنها إلى إيران.