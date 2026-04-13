ماكرون : الاتحاد الإفريقي شريك أساسي لفرنسا وأوروبا والمجتمع الدولي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الإفريقي يُعد شريكاً أساسياً لفرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لا سيما في مجالات تعزيز التنمية، وترسيخ السلام والأمن، وحماية الموارد العامة العالمية في القارة الأفريقية.



جاء ذلك في تدوينة للرئيس الفرنسي عبر منصة "إكس" عقب لقائه اليوم برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، حيث أعرب ماكرون عن ترحيبه به، مؤكداً أهمية الشراكة بين فرنسا والاتحاد الإفريقي في ظل التحديات العالمية المتزايدة.



وشدد ماكرون على عزم بلاده أن تظل شريكاً موثوقاً وقوياً للاتحاد الإفريقي في مختلف هذه القضايا، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف أن مؤتمر "إفريقيا إلى الأمام Africa Forward المقرر عقده في نيروبي يومي 11 و12 مايو المقبل، من شأنه أن يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين القارتين ودفع الشراكة إلى آفاق أوسع.