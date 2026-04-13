عاهل البحرين ورئيس الإمارات يبحثان المستجدات بمنطقة الشرق الأوسط

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن دولة الإمارات العربية المتحدة سطرت عبر مختلف المراحل، حضورها كشريك أصيل لا يساوم على وحدة الصف، ولا يتردد في الوقوف إلى جانب أشقائه.

جاء ذلك خلال لقاء عاهل البحرين، اليوم الاثنين، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس الإماراتي إلى مملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما؛ بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

و استعرضا المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين وقيادتيهما، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك خاصة في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما تطرق اللقاء إلى العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ومملكة البحرين ودول المنطقة، والذي يمثل انتهاكًا لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية ويشكل تقويضاً للأمن والسلم الإقليميين.

من جانبه.. أشاد عاهل البحرين بالمواقف الثابتة لرئيس دولة الإمارات التي تعكس وضوح الرؤية ورسوخ النهج، معربًا عن تقديره للدعم والإسناد النوعي الذي قدمته الإمارات، والذي أسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.

وأكد حرص بلاده الراسخ على مواصلة تعزيز هذه العلاقة الاستثنائية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، ويجسد نهج الآباء المؤسسين القائم على الوفاء والتكاتف ووحدة المصير.