فضيحة في سلاح الجو الإسرائيلي يكشفها الموساد وإيران كلمة السر

اعتقلت الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال جنديين في الخدمة الإلزامية منذ نحو شهر للاشتباه بقيامهما بالتجسس لصالح جهات إيرانية وذلك خلال فترة خدمتهما العسكرية وعلى مدار فترة زمنية طويلة.

وذكرت تقارير عبرية بأن جهاز الموساد والشرطة يجريان تحقيقا موسعا في قضية أمنية خطيرة ، تتعلق بوجود شبكة تجسس داخل سلاح الجو الإسرائيلي عملت لمصلحة إيران.

وبحسب التقارير العبرية فإن المشتبه بهما تم تجنيدهما من قبل جهات استخبارات إيرانية واستغلا مواقعهما لنقل معلومات تتعلق بأنظمة عسكرية، ومواقع، وشخصيات رفيعة.

وتشير التحقيقات إلى أن الأمر لا يتعلق بحادثة فردية بل بشبكة عملت بشكل منسق.

وفي بداية التحقيق تم اعتقال جنود آخرين أيضا بعضهم من وحدات حساسة بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، قبل أن تحال ملفاتهم إلى الشرطة العسكرية للتحقيق.

وكانت السلطات الإسرائيلية في وقت لاحق اعتقلت 4 جنود نظاميين ضمن وحدات قتالية للاشتباه في أنهم عملوا معا كمجموعة وتجسسوا لصالح إيران حتى خلال فترة الحرب.

وأشارت التقارير العبرية في حينها أن الجنود الإسرائيليين الأربعة يجري التحقيق معهم بالتعاون بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة.