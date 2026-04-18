الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام المندوه: دعم لاستمرار معتمد جمال..وطارق حامد سيكون له دور بالزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري


أكد حسام المندوه دعمه الكامل للمدير الفني معتمد جمال، مشددًا على أنه مدرب يمتلك شخصية قوية وينتمي للنادي، ويستحق الاستمرار في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة. 

وأوضح أن معتمد جمال أثبت كفاءته في التعامل مع الظروف الصعبة التي مر بها الفريق، ونجح في تحقيق الاستقرار الفني، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاستمرار بغض النظر عن النتائج النهائية في البطولات.

ثقة في العمل الجماعي داخل الزمالك


أشار المندوه إلى أن النجاحات التي يحققها نادي الزمالك لا تُنسب لفرد واحد، بل هي نتيجة عمل جماعي متكامل داخل المنظومة، سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين أو مجلس الإدارة. وأكد أن المجلس الحالي يعمل منذ اليوم الأول بروح الفريق الواحد، ويسعى دائمًا لتجاوز التحديات التي تواجه النادي من خلال وضع حلول عملية ومدروسة.

التأهل أهم من الفوز خارج الأرض


وتحدث أمين الصندوق عن مواجهة الفريق أمام شباب بلوزداد، موضحًا أن الهدف الأساسي كان التأهل وليس فقط تحقيق الفوز خارج الديار. وأضاف أن جماهير الزمالك لعبت دورًا كبيرًا في دعم الفريق، معتبرًا أن هذا الدعم كان أحد أهم أسباب النجاح والعبور إلى الدور التالي.

طموحات كبيرة لحصد البطولات


وفيما يخص المنافسة على الألقاب، شدد المندوه على أن الزمالك ينافس بقوة في بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن طموحه الشخصي يتمثل في التتويج بالبطولتين معًا. وأوضح أن النادي يدخل أي بطولة بهدف الفوز بها، خاصة مع العوائد المالية الكبيرة، حيث تصل جائزة الكونفدرالية إلى 4 ملايين دولار.


واختتم تصريحاته بالإشادة بالنجم طارق حامد، مؤكدًا أنه أحد رموز النادي الذين قدموا الكثير، وأنه سيكون له دور مستقبلي داخل القلعة البيضاء تقديرًا لمسيرته وعلاقته القوية بالجماهير

