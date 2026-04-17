مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يشارك في مراسم تنصيب رئيس الكونغو برازافيل

شارك السفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ممثلاً عن السيد رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب رئيس الكونغو برازافيل لفترة رئاسية جديدة بحضور السفيرة إيمان ياقوت، السفيرة المصرية في برازافيل.

ونقل مساعد وزير الخارجية تحيات وتهاني القيادة السياسية المصرية للرئيس الكونغولي بمناسبة إعادة انتخابه، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون في شتى المجالات وتعزيز العمل المشترك لارساء الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.

ومن جانبه، وجه الرئيس الكونغولي الشكر على المشاركة المصرية في تنصيبه، معرباً عن تقديره للمكالمة الهاتفية التي أجراها السيد الرئيس مع سيادته.

وفي ذات السياق، التقى مساعد وزير الخارجية المستشار الخاص للرئيس الكونغولي المعني بتعزيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ممثل رئيس الجمهورية، حيث تناولا سبل دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين وتم التأكيد على أولوية الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية في وسط وغرب وجنوب أفريقيا كأحد محاور السياسة الخارجية المصرية والتطلع للتعاون في المجالات الاستثمارية في ضوء ما تحظى به الشركات المصرية من سمعة كبيرة في القارة الأفريقية وبصفة خاصة الزراعة والطاقة والبنية التحتية.

كما تم توجيه الدعوة للشركات والمستثمرين الكونغوليين لحضور منتدى الأعمال الأفريقي المقرر عقده على هامش قمة منتصف المدة الأفريقية المقرر عقدها في يونيو 2026 بالعلمين، وهو ما رحب به مستشار الرئيس الكونغولي مؤكداً حشده للقطاع الخاص والاستثماري الكونغولي للمشاركة والاستفادة من هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على إمكانيات التعاون المشترك وعرض الحوافز المتاحة بالبلاد.