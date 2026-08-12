الأرخص من فيفو.. تعرّف على مواصفات وعيوب هاتف Vivo X300 FE الجديد

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo X300 FE في مايو من هذا العام. حينها، تم طرح الهاتف بإصدارين من حيث سعة التخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت.

والآن، طرحت الشركة إصدارًا جديدًا من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للهاتف، ما يجعله الإصدار الأقل سعرًا في سلسلة هواتف فيفو، ولكن هناك بعض العيوب.

تم إطلاق النسخة الجديدة من هاتف Vivo X300 FE بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت

الإصدار الجديد من هاتف Vivo X300 FE

مواصفات هاتف Vivo X300 FE

مواصفات هاتف Vivo X300 FE



يُباع هاتف Vivo X300 FE الجديد بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 84,999 روبية هندية (حوالي 890 دولارًا أمريكيًا). وهو متوفر الآن في العديد من المتاجر الإلكترونية الرسمية ومنافذ البيع المعتمدة في جميع أنحاء البلاد. يتوفر الهاتف بألوان متعددة منها الزيتوني الحضري والبنفسجي الليلكي والأسود الداكن.

ينضم هذا الإصدار الجديد إلى طرازي 12 جيجابايت + 256 جيجابايت و12 جيجابايت + 512 جيجابايت الحاليين، واللذان يبلغ سعرهما حاليًا 89,999 روبية (حوالي 943 دولارًا أمريكيًا) و99,999 روبية (حوالي 1,048 دولارًا أمريكيًا) على التوالي.

يوفر هذا الإصدار الجديد نفس سعة التخزين للطراز الأساسي، ولكنه يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت بدلًا من 12 جيجابايت، ما يجعله الخيار الأمثل والأكثر اقتصادية للحصول على هاتف Vivo X300 FE.

رغم أن الطراز الجديد هو الأقل سعراً من بين طرازات Vivo X300 FE، إلا أنه لا يزال يحمل سعراً مرتفعاً. طُرح الهاتف الذكي في البداية في مايو بسعر 79,999 روبية (حوالي 838 دولاراً أمريكياً) لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و89,999 روبية (حوالي 943 دولاراً أمريكياً) لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت ثم عُدّل السعر لاحقاً ، حيث ارتفع سعر النسختين إلى 86,999 روبية (حوالي 912 دولاراً أمريكياً) و96,999 روبية (حوالي 1,017 دولاراً أمريكياً) على التوالي.